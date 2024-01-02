羽田機場去年才為此演習！日航空專家：降落爆炸比起飛更危險
日本東京羽田國際機場今（2）發生2架飛機擦撞爆炸起火事故，一架準備降落的日航客機與即將起飛的海上保安廳定翼機相撞，所幸日航客機所有乘客與機組人員都順利脫逃。日媒盤點發現，在機場降落後才爆炸的火災往往比起飛時爆炸更危險，羽田機場去年才針對這種情況進行類似演習，當時也有海上保安廳的參與。
國際中心楊智傑／綜合報導
東京羽田機場當地時間下午5時47分左右傳出火警，一架航班編號為「JAL516」的日航客機原計於當地時間下午5點40分降落東京羽田機場，但在降落過程中疑似與海上保安廳準備起飛、代號MA722的定翼機相撞，因此發生爆炸起火；目前日航客機上乘員全數順利脫逃，但有17人受傷，但海上保安廳飛機僅機長1人逃出命危，其餘5人則不幸罹難。
日媒《產經新聞》指出，本次爆炸事件是在降落後擦撞產生，而航空界專業人士們普遍認為這種落地後擦撞爆炸發生的火勢又比起飛前發生更加危險，例如1994年4月的名古屋空難，就是從台北出發的華航客機在降落時失敗墜毀起火，就導致了264名乘客和機組成員喪生，自此許多機場為此也開始進行演習訓練。
類似事件在近二十年左右也曾在那霸機場、廣島機場與成田機場發生過，這三起案例的爆炸起火都是發生在飛機降落時，但乘客與機組成員在疏導與演習的準備下並無人死亡，僅有受傷事件傳出。去年10月羽田機場也針對降落失敗起火進行救援演習，當時海上保安廳也曾參與這項針對大量死傷者的滅火救火訓練。
前日航機長小林宏之接受《朝日新聞》訪問時也提到，日航每年都會要求機組人員至少要進行一次緊急疏散訓練，在這項演習當中機組人員必須在90秒內清空機上所有乘客，「多虧這些精實訓練，幾乎滿座的客機才能順利撤離，否則可能有嚴重傷亡」。