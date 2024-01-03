羽田機場飛機擦撞釀5死18傷！日航高層「鞠躬10秒」致歉了

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日本航空稍早已經宣布停飛所有起降羽田機場的國內航線，日航常務執行官青木紀正先是在記者會上深深鞠躬10秒，接著回應表示，對於客戶與相關方帶來的巨大不便與擔憂深表歉意，同時也向日本海上保安廳飛機上的罹難者們以及其家屬們獻上哀悼；針對事故原因，青木表示在調查結果出爐前並無法作出評論，但對於航班與機場溝通則表示「516航班在降落以前，已有獲得機場方面的降落許可」，預計3日會再舉行記者會對外說明進一步情況。
日本交通部門及定翼機所屬的海上保安廳則在記者會上證實，罹難的5人皆是駐守東京羽田航空基地、隸屬第三管區海上保安本部的男性，分別是41歲的副機長田原信幸、27歲的通訊官石田貴紀、39歲的雷達操作員帶刀航、47歲的機械整備士宇野誠人以及56歲的維修員加藤重亮，另外現年39歲的機長宮本元氣則是身受重傷正在醫院治療中。
海上保安廳副廳長瀨口義夫表示，對這起事故感到極度悲痛，將會全力調查事故原因，同時也向罹難者深表遺憾，「我們對失去不可替代的生命深感遺憾，並祈禱他們安息。我謹向死者家屬表示誠摯的哀悼。」
日本民航局長平岡茂月則先是宣布，除了事故發生的跑道以外，羽田機場其餘三條跑道將於明天重新恢復起降，接著表示官方已定調此事件為「航空事故」，並針對事故原因指出，「這事引發日本國民高度關注，而事故原因將交由運輸安全委員會主責調查。這是非常嚴重的事故，在調查結果出爐前，我不能輕易發表評論，本局會充分配合調查。」