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降溫急凍12度！7-11「特大」美式27元　全家黑糖拿鐵、奶茶買1送1

▲7-11門市特大美式買2送2、拿鐵買2送1活動剩下最後一天；全家優惠趣則有黃金肯亞奶茶、黑沃黑糖拿鐵同品項買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市特大美式買2送2、拿鐵買2送1活動剩下最後一天；全家優惠趣則有黃金肯亞奶茶、黑沃黑糖拿鐵同品項買1送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

東北季風發威，北台灣越晚越冷，入夜下探12度低溫，需要來杯咖啡暖暖胃，7-11門市特大美式買2送2、拿鐵買2送1活動剩下最後一天，特大杯美式2組240元，搭配滿222元立折22元，原價每杯60元、特價27元；全家優惠趣則有黃金肯亞奶茶、黑沃黑糖拿鐵同品項買1送1優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至1月3日（OPEN POINT會員限定）

◾特大杯美式買2送2，5折，原價60元、特價30元

◾特大杯拿鐵買2送1，67折，原價每杯70元、特價47元

◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價每杯75元、特價35元

◾香鑽水果茶買2送2，每杯70元、特價35元

可搭配買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）。

📍APP｜1月2日至1月7日
◾大杯卡布奇諾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯340元，7.1折（原價80元、特價57元）

◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶6杯275元，7.1折（原價65元、特價46元）

▲2024龍年開工優惠，（圖／7-11提供）
▲7-11降溫咖啡優惠，大杯卡布奇諾6杯230元。（圖／7-11提供）
◾大杯美式2杯＋霜淇淋2支130元，6.9折（每組原價94元、特價65元）

◾大杯拿鐵2杯＋霜淇淋2支150元，7.2折（每組原價104元、特價75元）

◾四季春青茶／英式紅茶2杯+霜淇淋2支120元，7.1折（每組原價84元、特價60元）

◾冰可可2杯＋霜淇淋2支210元，7.1折（每組原價148元、特價105元）

▲7-11首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式。（圖／7-11提供）
▲7-11首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍APP優惠趣｜即起至1月5日

◾FMC黃金肯亞奶茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾黑沃黑糖拿鐵買1送1，5折（原價99元、特價50元）


▲全家優惠趣領券可享黑糖拿鐵、黃金肯亞奶茶買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲全家優惠趣領券可享黑糖拿鐵、黃金肯亞奶茶買1送1。（圖／翻攝自APP）

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