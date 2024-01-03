降溫急凍12度！7-11「特大」美式27元　全家黑糖拿鐵、奶茶買1送1

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📍門市｜即起至1月3日（OPEN POINT會員限定）
◾特大杯美式買2送2，5折，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，67折，原價每杯70元、特價47元
◾熱咖啡珍珠歐蕾買
◾香鑽水果茶買2送2，每杯70元、特價35元
可搭配買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）。
📍APP｜1月2日至1月7日
◾大杯卡布奇諾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯340元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶6杯275元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯美式2杯＋霜淇淋2支130元，6.9折（每組原價94元、特價65元）
◾大杯拿鐵2杯＋霜淇淋2支150元，7.2折（每組原價104元、特價75元）
◾四季春青茶／英式紅茶2杯+霜淇淋2支120元，7.1折（每組原價84元、特價60元）
◾冰可可2杯＋霜淇淋2支210元，7.1折（每組原價148元、特價105元）
🟡全家
📍APP優惠趣｜即起至1月5日
◾FMC黃金肯亞奶茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾黑沃黑糖拿鐵買1送1，5折（原價99元、特價50元）