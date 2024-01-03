遇強震又飛機相撞！矢板明夫揭台人暖舉：日本有事就是台灣有事

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矢板明夫說，沒想到，新年第二天，又發生了重大事故，羽田機場的日本航空客機跟海上保安廳的飛機擦撞起火燃燒，保安廳的飛機當時正載著要運往能登半島的救援物資。客機上的機組人員跟乘客總共379人，全員順利逃脫生還。但令人遺憾的是，海上保安廳的機員只有1人生還，5人已經確認死亡。
矢板明夫表示，在這裡要讚揚一下日本航空的機組人員，在發生事故後，短短幾十秒時間之內，他們臨危不亂地指示所有乘客前往不同的逃生門逃難，才避免了更多的傷亡，這應該歸功於平時嚴格的訓練。
矢板明夫提到，日本發生了這樣的天災人禍之後，他的臉書、郵件、和LINE不斷收到來自台灣朋友們的慰問，很多朋友表示願意捐款，實在讓人感動，自己現在正在向日本的朋友瞭解，透過哪一家平台進行海外捐款比較穩妥，如果有合適的再告知大家。
矢板明夫說，在能登地震大約2個小時以後，總統蔡英文就在X平台上用日文表達關切及慰問，希望日本當地人民平安，儘速回復正常生活；日本駐台代表片山和之發文表示，已收到蔡總統的慰問訊息，感謝台灣朋友們的溫暖心意；這幾年，日本和台灣互相支持。每逢對方有難，都會立即拔刀相助，已經形成了良好的互動。安倍晉三前首相說過「台灣有事就是日本有事」。有台灣朋友回應說，這句話也可以說成「日本有事就是台灣有事」。台灣還有10天就要舉行大選，投票選出新總統了。希望日台的這種良好的關係能夠持續下去。
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