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遇強震又飛機相撞！矢板明夫揭台人暖舉：日本有事就是台灣有事

▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容／綜合報導

日本新年不平靜，1日能登發生規模7.6強震，造成多人死傷，2日羽田機場又發生飛機對撞的重大事故，造成巡邏機上6人1重傷5死亡，所幸客機上379人安全逃離；對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，不斷收到來自台灣朋友們的慰問，很多朋友表示願意捐款，實在讓人感動，「安倍晉三前首相說過『台灣有事就是日本有事』。有台灣朋友回應說，這句話也可以說成『日本有事就是台灣有事』。」

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矢板明夫在臉書發文表示，2024年對日本來說，或許有些流年不順，開年第一天，1月1日石川縣能登地區就發生了規模7.6的強震，造成多起房屋倒塌、路面坍方災情，最新消息指，已有43人死亡，在各地有多人受傷。而且，地震還伴隨著海嘯，讓日本海沿岸的居民人心惶惶。日本氣象廳第二天才宣布解除所有地區的海嘯警報與海嘯注意報，災民們才驚魂未定地回到自己的家中。

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
矢板明夫說，沒想到，新年第二天，又發生了重大事故，羽田機場的日本航空客機跟海上保安廳的飛機擦撞起火燃燒，保安廳的飛機當時正載著要運往能登半島的救援物資。客機上的機組人員跟乘客總共379人，全員順利逃脫生還。但令人遺憾的是，海上保安廳的機員只有1人生還，5人已經確認死亡。

矢板明夫表示，在這裡要讚揚一下日本航空的機組人員，在發生事故後，短短幾十秒時間之內，他們臨危不亂地指示所有乘客前往不同的逃生門逃難，才避免了更多的傷亡，這應該歸功於平時嚴格的訓練。

矢板明夫提到，日本發生了這樣的天災人禍之後，他的臉書、郵件、和LINE不斷收到來自台灣朋友們的慰問，很多朋友表示願意捐款，實在讓人感動，自己現在正在向日本的朋友瞭解，透過哪一家平台進行海外捐款比較穩妥，如果有合適的再告知大家。

矢板明夫說，在能登地震大約2個小時以後，總統蔡英文就在X平台上用日文表達關切及慰問，希望日本當地人民平安，儘速回復正常生活；日本駐台代表片山和之發文表示，已收到蔡總統的慰問訊息，感謝台灣朋友們的溫暖心意；這幾年，日本和台灣互相支持。每逢對方有難，都會立即拔刀相助，已經形成了良好的互動。安倍晉三前首相說過「台灣有事就是日本有事」。有台灣朋友回應說，這句話也可以說成「日本有事就是台灣有事」。台灣還有10天就要舉行大選，投票選出新總統了。希望日台的這種良好的關係能夠持續下去。

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