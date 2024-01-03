羅致政被影射私密影片外流　賴清德挺：深偽影片受害者、中國介選

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賴清德上午在台北出席站路口活動時表示，羅致政在昨天第一時間已公開聲明，這是深偽裝影片，他是影片的受害者，他今天也會提告，由這個事件能看得出來，中國介入這場選舉是無所不用其極，那這個事情類似的事件也發生在其他的國家，比如加拿大總理杜魯道先生，也曾經受到類似的攻擊，那這些攻擊，都指向同一個國家。
賴清德說，懇請父老鄉親，用民主的力量，手中神聖的選票，能夠粉碎中國這種惡劣的介入選舉，也可以看得出來，賴清德、蕭美琴、民進黨所面對的不是只有在野黨，還有中國共產黨，希望全國父老鄉親，大家能夠團結一致守護台灣，讓社會能夠安定經濟能夠進步人民能夠幸福，在對的路上繼續往前走。
賴清德也說，國民黨運用中國介入這場選舉，全國民眾都看得很清楚，中國介入台灣的選舉也不是這一次，但這一次是最嚴重的，可以說是不擇手段，不管是威脅利誘或者是抹黑抹紅，或者是用假訊息來影響這場選舉，都能清楚看得出來，但是要粉碎中國介入這場選舉，最好的手段就是，中國支持誰，這個人絕對不能讓他帶當選，否則的話台灣的民主就蕩然無存。
賴清德提到，台灣的選舉就好像在選特首一般，希望全國的民眾父老鄉親，能夠堅定的站出來，用神聖的選票，選對的人、走對的路，讓台灣能夠進繼續往前邁進。
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