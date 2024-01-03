漲薪資！2024泰國最低工資平均增2.4% 泰國總理：三月再漲
泰國政府從1月1日起開始上調每日最低工資，平均增加2.4%，泰國國家工資委員會同意將工資提高2泰銖至16泰銖，讓最低日工資調漲為330泰銖到370泰銖（約台幣317至355元）的區間。泰國總理兼任財務部長的賽塔（Srettha Thavisin）表示，除了元旦漲薪，今年三月還會有一波新的漲薪規定。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國媒體《民族報》，由政府、資方和勞方共同組成的泰國國家工資委員會同意自今年元旦起調漲基本薪資，各地區薪資增加2.4%。不過賽塔一度認為漲幅過小，他指出政府降低電費等政策應已使企業受惠，呼籲企業應漲薪更多。
目前，泰國每日最低工資落在328至354泰銖區間（約台幣314至340元），依地區有所不同，薪酬委員會則同意調升至330至370泰銖（約台幣317至355元）區間，而普吉府（Phuket）是全國77個行政區中，唯一調漲至370泰銖的行政區。
但由於賽塔所屬的政黨為泰黨，競選期間曾允諾調漲人民最低薪資至每日400泰銖（約台幣384元），目前尚未達標，因此賽塔承諾三月會再漲薪。
漲薪的政策則讓部份資方擔憂，會造成投資的吸引力下降。他們指出目前借貸利息不斷攀升，加上泰國疫後經濟復甦不如預期，漲薪恐使企業喪失競爭力。