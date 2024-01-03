台股早盤慘跌近190點 台積電等電子股摔地！疫情概念股紅通通
受到蘋果和大型科技股拖累，美股主要指數2024年首個交易日走跌，其中那斯達克指數跌1.6%，台北股市今（3）日開盤也出師不利，早盤大跌近190點，下殺來到17662點。權值王台積電帶頭領跌，早盤跌10元，來到583元，跌幅1.5%。其他電子股綠油油，南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、和碩、大立光、聯電、旺宏、廣達、技嘉、緯穎跌1到2%。而類流感疫情攀升，疫情概念股紅通通，另外觀光餐旅也相對強勢。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊工業指數2日收盤小漲25.5點，漲幅0.07%，來到37715.04點；標普500指數下跌27點，跌幅0.57%，收4742.83點；那斯達克指數下跌245.41點，跌幅1.63%，收14765.94 點；費城半導體指數則下殺2.5%。
受到美股走跌影響，台北股市今日早盤大跌近190點，下殺來到17662點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌10元，來到583元，跌幅1.5%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海都跌0.5%以上。
而南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、和碩、大立光、聯電、旺宏跌1到2%，日月光跌4%。另外，緯創跌0.6%、英業達跌0.7%，廣達與技嘉跌1%以上，緯穎跌幅則有2%。
由於類流感就診人數達11萬人次，創4年新高，疾管署估春節將達高峰，而今日疫情概念股紅通通，恆大、毛寶飆漲停，康那香、熱映、亞諾法漲7到8%，合世、美德醫、建喬、南六、懷特、盛弘漲2到6%。另外，觀光餐旅表現也不俗，夏都、雲品、遠雄來、寒舍、王品、雄獅漲1到2%。