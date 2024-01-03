全國啟動站路口！賴清德在小巨蛋拜票 盼傳承蔡英文氣勢贏得勝利
總統大選倒數10天，民進黨總統候選人賴清德今（3）上午7點半前往台北市小巨蛋周邊「站路口」，向路過的揮手、爭取支持。由於總統蔡英文在4年前也在同一地點，向選民拜票，引起關注。對此，賴清德笑說，「我是希望能夠延續這樣的氣勢，贏得最後的勝利」。
記者陳佩君／台北報導
民進黨今上午在全台灣發起「美德站出來，一起三票護台灣」活動，在全台超過1000個路口向民眾拜票，賴清德選擇在台北市小巨蛋周邊、民進黨副總統候選人蕭美琴則前往新北市板橋區站路口。
賴清德受訪時說，他上次在中常會已下達動員令，要求民進黨黨公職，從今天開始一直到12號，每天早上7時30分到8時30分，號召全國的民眾，在全國22個縣市、817個路口，跟全國民眾來拜票，同時也邀請海內外的鄉親，不分時間、不分地點，能夠用「美德贏台灣」的標語，透過短影片在社群網上串聯，在最關鍵的一哩路，做最後的衝刺，爭取最後勝利。
賴清德提到，總統蔡英文四年前，她也有來站在同一個路口拜票，「我是希望能夠延續這樣的氣勢，贏得最後的勝利」。
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