郝劭文9歲繼女「讀年繳87萬名校」遭霸凌！妻控校方哄騙在玩遊戲
童星出身的郝劭文，與釋小龍主演延平導演電影《新烏龍院》爆紅，現在中國直播帶貨經商；2022年5月郝劭文與中國大陸化妝師林寧瑞結婚、去年回台登記結婚，不料林寧瑞昨（2）日發文控訴，與前夫所生9歲愛女，在1年學費20萬人民幣（約新台幣87萬元）的貴族學校被霸凌，但校方只想息事寧人，灌輸受害者「這是一種朋友之間的遊戲」否定其感受。
記者黃雅琪／綜合報導
林寧瑞昨日沉痛發文表示，女兒在某個夜晚偷偷告訴她在學校遭到霸凌：「我的孩子被霸凌，我從來沒想過！」基於對校方的信任，林寧瑞深信校方會給予恰當的處理方式，想不到換來的卻是：「孩子被學校二次傷害！她認為最神聖的校園以及尊敬的老師校長，在案件還沒開始查證前，就已經開始採取行動，他們在二對一甚至多對一的情況下面談孩子，給孩子灌輸錯誤的價值觀以及扭曲事實，否定受害者的切身感受，告知孩子『這是一種朋友之間的遊戲。』」
林寧瑞不解痛斥：「難道，學校的利益真的可以凌駕於孩子的身心健康之上嗎？而這樣的處理方式，非但不能解決本質上的問題，不是更是鼓勵了霸凌行為嗎？」並提及事發至今校方態度很強硬，令她感到深深的無力感：「我們不要求孩子必須卓越，但求孩子平安健康。」
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