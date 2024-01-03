初步調查出爐！羽田機場擦撞前 日航、海保廳飛機皆收塔台指令
日本航空一架客機2日傍晚在準備著陸羽田機場時，與海上保安廳一架定翼機發生擦撞起火，雖然日航客機機上379人全數逃出，但海保廳機上5人死亡。針對事故發生原因，當局正積極展開調查，國土交通省3日表示，事故發生之前，塔台人員對日航飛機下達「進入跑道」的許可，同時海上保安廳的飛機也收到塔台「行駛到跑道前」的指示。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》報導，日本航空編號516的班機在2日下午4時從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但在降落C跑道時，與在跑道上的海保廳羽田航空基地所屬的DHC-8固定翼飛機發生擦撞，整架飛機陷入火海，海保廳飛機也完全撞毀。
這起事故造成海保廳機上5人死亡，自行逃出的機長重傷送醫治療。日航客機上的379名乘客及機組人員，雖然緊急從3處逃生口逃脫，但有14人受傷或身體不適，因此送醫治療。
日本國家運輸安全委員會3日啟動調查，初步調查指出，在事故發生之前，塔台人員有給予日航客機允許進入跑道的許可，同時也向海上保安廳下達「行駛到跑道前」的指示。
報導引述日本航空聲明，從機組人員談話當中，也有聽到「聽到塔台降落許可，復述後開始進行進入、降落操作」。
目前國家運輸安全委員會已經派出6名航空事故調查官，自3日開始正式展開全面調查，其中也包括與飛航管制員的互動等事發當時的詳細情況。另外，該架日航客機的製造商「空中巴士」也將派遣專家團隊到日本，提供技術角度協助事故調查進行。