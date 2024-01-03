前往賑災路上！羽田機場海保機遭撞　機長命危、其餘5人全罹難

初步調查出爐！羽田機場擦撞前　日航、海保廳飛機皆收塔台指令

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本航空一架客機2日傍晚在準備著陸羽田機場時，與海上保安廳一架定翼機發生擦撞起火，雖然日航客機機上379人全數逃出，但海保廳機上5人死亡。針對事故發生原因，當局正積極展開調查，國土交通省3日表示，事故發生之前，塔台人員對日航飛機下達「進入跑道」的許可，同時海上保安廳的飛機也收到塔台「行駛到跑道前」的指示。

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根據《NHK》報導，日本航空編號516的班機在2日下午4時從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但在降落C跑道時，與在跑道上的海保廳羽田航空基地所屬的DHC-8固定翼飛機發生擦撞，整架飛機陷入火海，海保廳飛機也完全撞毀。

這起事故造成海保廳機上5人死亡，自行逃出的機長重傷送醫治療。日航客機上的379名乘客及機組人員，雖然緊急從3處逃生口逃脫，但有14人受傷或身體不適，因此送醫治療。

日本國家運輸安全委員會3日啟動調查，初步調查指出，在事故發生之前，塔台人員有給予日航客機允許進入跑道的許可，同時也向海上保安廳下達「行駛到跑道前」的指示。

報導引述日本航空聲明，從機組人員談話當中，也有聽到「聽到塔台降落許可，復述後開始進行進入、降落操作」。

目前國家運輸安全委員會已經派出6名航空事故調查官，自3日開始正式展開全面調查，其中也包括與飛航管制員的互動等事發當時的詳細情況。另外，該架日航客機的製造商「空中巴士」也將派遣專家團隊到日本，提供技術角度協助事故調查進行。


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