台北書展首度喊漲！文化部推門票全額抵用、青年用文化幣進場免費

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為鼓勵讀者進場踴躍購書，加強支持力度，使出版產業在開春的年度盛會中順利「開市」，文化部也宣布，將全力出手釋放消費大利多，包含書展期間購票入場，不分平假日均可獲得與門票同額的「門票抵用金」，於書展現場消費不限金額，當日可直接一次全額折抵。
青年憑文化幣（18歲以上，18歲以下免票）進場，可享「書展門票政府出」優惠；同時書展現場使用文化幣購書或購買其他符合文化幣使用項目的商品，亦適用於2點送1點，最多回饋600點的「點數放大術」方案。
此外，台北書展基金會為鼓勵民眾平日（週二至週五）進場參觀，也加碼推出消費滿500元贈閱讀造浪筆記本，滿1000元除送書展斜背袋（數量有限兌完為止），並可享平日天天抽台北－東京經濟艙來回機票1名，共計4名；展期6天憑預售票根即可兌換書展紀念胸章（數量有限兌完為止）。
除文化部及書展基金會推出的5大優惠方案，2024台北國際書展仍將繼續優待18歲以下本國讀者免費入場；桃園（含）以南及宜花東讀者持當日台鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。為省去進場購票排隊時間，預計1月上旬將於ibon及 Klook售票系統展開預售。
文化部表示，2024第32屆台北國際書展將規劃9個活動區，6天展期將有近千場多元豐富書展活動、精采獨特展覽內容。更多優惠及展期活動可至台北國際書展官網或臉書專頁查詢。