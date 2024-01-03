黃色小鴨1/27回歸高雄燈會！一張照看10年前盛況 小鴨輕軌先曝光
睽違十年、曾引爆全台「黃色旋風」的黃色小鴨，將於1月27日至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，今（3）日高雄市政府觀光局公布今年高雄燈會—黃色小鴨展演活動「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」主視覺，更曝光與高雄捷運公司聯手推出期間限定的「小鴨輕軌列車」。市長陳其邁表示，輕軌成圓，是高雄交通平權也是高雄城市進步的重要里程碑，今年過年期間熱情邀請民眾來高雄觀光旅遊，搭乘小鴨輕軌漫遊高雄，尋找高雄黃色的圓形笑臉地景與黃色小鴨的身影。
記者葉盛耀/綜合報導
2013年黃色小鴨首次來台，經高雄市政府官方資料，當時粗估累計湧入390萬觀光人次，創造10億元觀光產值，堪稱盛況空前。觀光局長高閔琳說明，本次高雄燈會規劃黃色小鴨重返高雄，於1月27日至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，並將活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，是因為期盼有著溫暖陽光與美麗海洋的高雄，能成為每一個造訪高雄的旅客、大小朋友和高雄市民的夢想仙境與遊樂園。
此外，為慶祝高雄輕軌成圓，觀光局特別設計限定版小鴨輕軌列車，車廂外以黃色小鴨為主角，搭乘輕軌穿越高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等高雄著名地標；車廂則有不同造型的小鴨看板，讓市民和搭乘輕軌的遊客不僅好拍，更感受到高雄的活潑與活力，而自然地流露喜悅的微笑，充滿歡樂。
活動主視覺設計師小麥Gloria Mak表示，荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）的黃色小鴨（Rubber Duck）充滿童趣，本次主視覺特別以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象；並透過簡潔的圖像呈現高雄愛河港灣週邊建物景致，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合，其中包括高雄重要地標「高雄85大樓」、推動高雄會展產業的「高雄展覽館」、全台首座水平旋轉橋「高雄港大港橋」、港灣的新地標「高雄流行音樂中心」與「高雄港旅運中心，以及結合觀光休閒遊憩與城市運輸的「高雄環狀輕軌」等，藉此突顯巨大卻又超萌的可愛小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。
觀光局補充說，日前預告黃色小鴨即將重返高雄，散落在高雄市區各處的「黃色角落」具許多不同的創意，有堆疊成聖誕樹造型的黃色角落，也有以黃色圓臉構築而成，類似表情符號（Emoji）的笑臉等，均已成為民眾爭相前往拍照打卡的熱點；其中輕輕飄落堆疊而成的黃色笑臉地景，和彷彿衝破窗戶象徵自由的飛翔笑臉玻璃窗貼，還有壽山動物園的「動物限定款」黃色笑臉都超受歡迎。透過黃色小鴨和溫暖療癒的黃色角落，期盼將高雄打造成今年最好玩的冬日遊樂園。