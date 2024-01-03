民進黨遭批未試圖擺脫對中國經濟依賴 國發會：出口占比下降4.1%
台大前校長管中閔於臉書上質疑，台灣對陸（含香港）出口增長5倍，民進黨認為這代表中國非常需要台灣，但同時台灣自陸（含香港）進口則增長了近10倍，「這是否代表台灣更需要大陸？」他表示，在陳水扁、馬英九、蔡英文等3位總統執政期間，台灣對陸出口及進口增長最快者皆為2001至2008年陳水扁總統時期，其次是蔡英文總統時期，最慢的則是馬英九總統時期，強調「看來民進黨並未試圖擺脫對大陸經濟的依賴」。
記者鄭妤安／台北報導
國發會對此回應指出，近年來台灣經濟體持續成長擴大，用個別市場出口量成長比並不適當，因應國際供應鏈重組，台灣已透過台商回台、新南向政策等政策引導，落實出口市場多元化、全球布局有成。
國發會表示，隨著台灣經濟體成長擴大，GDP從2015年的17.1兆成長到2023年的23兆、平均漲幅達3.4%，個別出口市場的出口量自然會增長，出口金額從2015年的2844億美元成長到2023年預計可破4000億美元。
國發會認為，若要討論台灣與中國的依存程度，應討論占比，而非成長率，而2023年，台灣對中國出口佔總出口比例較2015年下降4.1%，對美出口則從2016年的12.1%提高至2023年的17.3%，「顯見台灣已成功分散市場、降低風險。」
除此之外，國發會提到，台灣近年赴中國投資占比也明顯下滑，對美、對新南向國家投資增加，對東協國家占比已超越中國，2023年達到19.3%，「這就表示，台灣對外投資落實全球、多元佈局有成！」