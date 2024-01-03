嗆鴿子壓不住？竹南跨年晚會爆鬥毆 警啟動快打部隊逮2人送辦
2023年跨年夜，竹南鎮開元路發生鬥毆事件，近日網路流傳一段影片，標題寫著「竹南廟會、鴿子壓不住」，引發網友熱議，對此，警方指出，當天現場有2名男子發生肢體衝突，警方獲報後，隨即啟動快打部隊前往壓制，訊後將2名鬧事的男子移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，上月31日晚間，竹南鎮開元路「竹南國中預定地」舉辦跨年活動，未料於凌晨施放跨年煙火後，舞台附近傳出有鬥毆事件，現場維安警力隨即上前處理，並通知分局啟動快打部隊。警方表示，蔡姓男子與謝姓男子有財務糾紛，雙方於跨年現場狹路相逢，起口角之後爆發肢體衝突，雙方人馬拉扯成一團。
快打部隊趕抵後，立即壓制現場衝突，防止事態擴大，並將動手的方姓男子等2人逮捕。而雙方人馬拉扯之際，2名警員上前制止遭波及被推倒，手腳有輕微擦挫傷，蔡男等人見警方到來，隨即紛紛落跑，警方也已掌握當日其他涉案人身分，全案將依聚眾鬥毆、傷害及妨害公務等罪，嫌移送苗栗地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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