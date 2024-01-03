台股ETF配息陸續出爐 00927年化配息率8.4%暫居冠
2024年昨（2）日首個交易日，已有10檔台股ETF公告預估配息金額，就預估年化配息水準來看，以群益半導體收益ETF（00927）最令人驚喜，有別於前二次配息每單位配發0.22元，00927本次為0.36元，若以1月2日收盤價17.2元來推算，單次配息率近2.1%，預估年化配息率近8.4%，為同期配息的台股ETF之冠，而採月配息的復華台灣科技優息其預估年化配息率8.2%居次，每股配發金額為0.13元，國泰台灣5G+本次配息之預估年化配息率同樣有8.2%水準，老牌台股高息ETF元大高股息本次將配發0.66元，預估年化配息率為7.1%。
記者許家禎／台北報導
法人指出，00927是台灣第一檔可用於存股訴求的半導體高息ETF，且是二段式選股邏輯，因此能精選獲利能力、成長性與配息俱佳、適合長期投資的半導體企業，採取季配息政策與收益平準金機制，不怕配息被稀釋，協助投資人達到資本利得與收益兼得的投資目標。00927前兩次的年化配息率都接近6%，且皆完成填息，本次配息調高至0.36元，預估年化配息率達8.4%。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，隨著整體半導體庫存水位不斷改善，產業將迎來健康的周期性復甦，今年半導體業初步估計將保持良好成長，再者，AI技術面應用擴大，商機需求帶動之下，也有助推動半導體供應鏈發展與表現。
謝明志指出，台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色，更將是AI大趨勢之下的最大受惠者之一，特別像是高速運算與高階晶片技術等AI發展關鍵正是台灣半導體業的強項所在，且在先進製程產能、ABF載板市占率方面台灣也都高居全球之冠，產業前景持續看好，加上當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，建議投資人可以掌握相關產業行情與存股收益，把握息利雙收機會。