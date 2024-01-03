NBA／回憶Kobe退役戰爆砍60分 Hayward：不想貶低、但賽果不重要
談起已故球星Kobe Bryant生涯最經典戰役，不少人都會提起他在2016年的那一場退役之戰，那場比賽他得到了60分。作為當事人，前猶他爵士前鋒Gordon Hayward近期在上節目時回憶當時情形，他誠實的表示那場比賽爵士眾將知道勝負不重要，因此並不是很投入，但也坦言Kobe在最後3分鐘的發揮很不可思議。
記者黃建霖/綜合報導
「我自己也是Kobe球迷，所以我並不想貶低那場比賽，但我們在開打前就知道比賽結果不重要——本來我們是想要衝擊季後賽的，但賽前得知勝負已無關緊要了，所以我們並沒有很投入。」Hayward如此說道。
回憶當時的情況，Hayward表示有很多名人都來了，就像電影情境一樣，很不真實。「這和我以後打過的任何比賽都不一樣，但我要說的是，我們在比賽的大部分時間裡都搖搖領先，他可能投了6、7顆airball，他整場出手了50次。」
「我認為他在比賽的大部分時間裡都沒有那麼好，但在最後三分鐘變得很特別，比賽的最後三分鐘就是經典的Kobe回歸了。」Kobe統治了比賽的最後幾分鐘，多次命中關鍵球幫助湖人隊取得勝利。
雖然這位超級球星已不像在巔峰時期那樣具有統治力，但這位5屆總冠軍得主在生涯的終點之前找到了取勝之鑰，以一場勝利結束了他的最後一場比賽。
Kobe在最後一場比賽中，以50投22中得到60分，這是NBA有史以來單一球員在退役戰的最高得分。湖人以101：96擊敗爵士隊。