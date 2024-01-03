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李善均經紀公司宣戰！提告不實報導記者　「對警方無法再期待」

▲李善均爆發染毒事件3個月，去年已經意外離世，經紀公司才硬起來要對媒體喊告。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲李善均爆發染毒事件3個月，去年已經意外離世，經紀公司才硬起來要對媒體喊告。（圖／翻攝自hoduent IG）

記者江芷稜／綜合報導

韓國影帝李善均因捲入染毒風波，面臨高額的廣告代言、電影停拍賠償費用，去年12月27日在車內輕生亡，享年48歲，令全球影迷感到遺憾，外界報導流言不斷，如今他的經紀公司硬起來，今（3）日發表聲明，表示對警方不再期待，將對不實報導的媒體提告，保護自家演員在穩定的環境下演出。

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▲李善均三度被傳喚說明吸毒案。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲李善均3度被傳喚說明吸毒案，面臨高額廣告代言賠償費。（圖／翻攝自MBC YouTube）
李善均去年10月爆出吸毒一事，媒體報導瘋傳他跟聲色場所女室長有染，出軌、吸毒雙重負面新聞，重創好男人形象，他3度出面接受警方審訊，驗毒結果呈陰性，曾提出祕密接受調查的要求，不要對外公開細節，卻遭到警方拒絕，連他與女室長電聯錄音檔內容都被搬上檯面，在節目上播出，導致他走上絕路。

▲李善均27日被發現陳屍臥龍公園一輛車裡。（圖／美聯社）
▲李善均27日被發現陳屍臥龍公園一輛車裡。（圖／美聯社）
李善均離世後，警方表示當事者死亡，染毒案調查將告一段落，但他生前被勒索一事將持續搜查，經紀公司Hodu&U Entertainment今日發出聲明表示：「我們原本希望通過公正的警方調查結果揭露真相，現在已經無法期待，我們將親自一一澄清事實。」對於外界虛假謠言，將硬起來提告澄清。

▲李善均經紀公司表示將對散發不實謠言的媒體提告，保護自家的藝人。（圖／Hodu&U Entertainment IG）
▲李善均經紀公司表示將對散發不實謠言的媒體提告，保護自家的藝人。（圖／Hodu&U Entertainment IG）
經紀公司表示，對於過去3個月來部分媒體對李善均的惡意和無節制的報導深感遺憾，公司已對一位記者提告，希望旗下演員都能在被保護的安全環境下演戲，不過此舉讓影迷感嘆已經太晚了，紛紛留言「你晚了一個禮拜！為什麼不是在他奪走生命之前？」、「請繼續保護演員」、「遲到總比不到好，謝謝你們發聲，那些不實的事實和謠言應該結束了」、「那你過去都做了什麽」、「請不要跟他們和解」。

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