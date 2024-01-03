李善均經紀公司宣戰！提告不實報導記者　「對警方無法再期待」

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李善均離世後，警方表示當事者死亡，染毒案調查將告一段落，但他生前被勒索一事將持續搜查，經紀公司Hodu&U Entertainment今日發出聲明表示：「我們原本希望通過公正的警方調查結果揭露真相，現在已經無法期待，我們將親自一一澄清事實。」對於外界虛假謠言，將硬起來提告澄清。
經紀公司表示，對於過去3個月來部分媒體對李善均的惡意和無節制的報導深感遺憾，公司已對一位記者提告，希望旗下演員都能在被保護的安全環境下演戲，不過此舉讓影迷感嘆已經太晚了，紛紛留言「你晚了一個禮拜！為什麼不是在他奪走生命之前？」、「請繼續保護演員」、「遲到總比不到好，謝謝你們發聲，那些不實的事實和謠言應該結束了」、「那你過去都做了什麽」、「請不要跟他們和解」。
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