能登半島7.6強震增至62死！2天479起餘震 天氣不穩引土石流風險
日本石川縣能登半島於1日發生規模7.6強震，截至3日上午8時，死亡人數已攀升至62人。當地餘震不斷，在日本時間3日上午10時54分（台灣時間10時54分）再度發生規模5.5地震，最大震度5強，由於災區未來數天將會有降雨情況，日本氣象廳呼籲要當心土石流或山崩發生。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，日本石川縣指出，截至當地時間3日上午8時，地震罹難者增加至57人，主要集中在輪島與珠洲地區。此外全縣還有304人輕重傷，這次地震是日本2016年以來最嚴重的一起。
在元旦強震過後，震源在能登及周邊地區的地震仍接連發生，就在今（3）日上午10時54分，能登地區又發生震度5強的強烈搖晃。截至3日上午8時，震度1以上的地震已達479次。日本氣象廳表示，「約一周內請小心最大震度7的地震，尤其是這2、3天內。」
另外，氣象廳指出，受此次地震影響的北陸地區天氣狀況近日變得不穩定，預計未來4天會出現降雨，目前已針對此次受到地震重災的石川縣輪島市發布大雨警報，並警告因為震動強烈的地區地面鬆軟，即使是小雨也可能引發土石流或山崩，因此盡量不要靠近山坡。