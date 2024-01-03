台灣燈會主燈揭曉！超萌提燈「小龍包」藏巧思

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台灣燈會邁入35屆，主燈設置於台南高鐵燈區，名為「龍來台灣」，是由中華民俗藝術基金會董事長林明德跟中研院院士李豐楙共同命名，結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱元素，更隱含龍年主燈對台南400年致敬之意，並體現台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客都來台灣的期待。
今年主燈由藝術家彭力真操刀設計與製作，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度22公尺，是一座壯碩雄偉結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在台南的榮耀。
彭力真介紹主燈時補充，2024燈會主辦地台南市享有舉世聞名的太陽能光電產業，此次主燈邀請台南大學綠能科技學系博士傅耀賢與其研發團隊，將太陽能封裝材料EVA及永續綠能元素碳60原子元素加入主燈造型創作中，體現永續發展理念。
至於最受小朋友期待的小提燈，今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入輕量隨身物品或小玩具，龍身化為長背帶，可頸掛、側背或斜背，另小提燈還藏有設計巧思，龍嘴內側的燈具上方有硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，張開時上方物品會往下掉入龍嘴，讓提燈兼具收藏玩具功能。
2024台灣燈會將於2月24日元宵節當日晚間正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動延續至3月10日晚間結束。