民進黨22縣市同步站路口 蕭美琴站新北市府對面拜票喊選對路跟人
民進黨今（3）日上午發起22個縣市同步站路口行動，在全台超過1000個路口向民眾拜票。民進黨副總統候選人蕭美琴到過去總統蔡英文競選新北市長競選總部旁、也是新北市政府對面的縣民大道二段、新站路交叉路站路口拜票。蕭美琴呼籲選民要一起選對的路、選對的人，也為板橋區的民進黨立委候選人羅致政、張宏陸加油打氣並譴責對手抹黑、造謠，指出今天的台灣是「世界的台灣」，要帶著台灣的信心、面對世界的勇氣，一起走對的路。
記者吳嘉億／新北報導
蕭美琴受訪時表示，今天站在十字路口上跟大家打招呼，而台灣同時也是在十字路口上，所以大家要一起選對的路、選對的人；指出這條路過去總統蔡英文多年來帶著穩健的態度帶著台灣穩健向前、讓世界看見台灣，強調如今的台灣已經是「世界的台灣」，呼籲大家要帶著台灣的信心、面對世界的勇氣；帶著創新跟繁榮、對民主與自由的堅持，一起走對的路。
蕭美琴也說到，在對的這條路會碰到很多挑戰跟障礙，像羅致政、張宏陸都遭受到對手的抹黑，還有製造假的影片來攻擊，希望大家一同譴責抹黑、造謠，用愛的力量讓台灣繼續向前走，相信真理永遠會勝過造謠。
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