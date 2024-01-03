和平高中遭恐嚇「在穿堂大屠殺」！高三生情緒低落惡搞 下場曝
去（112）年國慶日，台北市和平高中有人在該校社群平台「和平黑特」發文，預告10月16日中午要在穿堂「大屠殺」，引發師生一陣恐慌，後續檢警追查發現，恐嚇者為該校18歲的高三生，他由於情緒低落才發文恐嚇，台北地檢署調查後，考量高三生坦承犯行，依涉犯妨害秩序罪，予以緩起訴，條件是參加法治教育5場。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，去年10月10日晚上6時許，恐嚇者在社群平台「和平黑特」上貼出匿名貼文，警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門穿堂附近，迎來一場大屠殺，恐嚇者更放話屠殺原因很簡單「，我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」
警方調查後鎖定1名18歲的高三學生涉嫌留言恐嚇，在同月14日持搜索票，至其住處執行搜索，查扣涉案手機等證物。全案詢後依刑法恐嚇公眾罪移請台北地檢署偵辦；台北地檢署日前偵結，該名學生事後坦承犯行，直言不知道會引起如此大的關注，感到十分懊悔，檢察官審酌高三生犯案時才剛滿18歲，所犯妨害秩序罪，因其社會經驗不足，因此予以緩起訴，但須參加5場法治教育。