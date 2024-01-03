爆侯友宜炒地合作新莊當地建商 李正皓：直通新北市議長蔣根煌
政治評論員李正皓近日爆料國民黨總統候選人侯友宜的家族持有的土地炒「學區房」與新北市府、侯辦隔空交火，李正皓今（3）日再指出，與侯友宜合作開發此塊土地的新莊當地建商「竣業建築」，該建商背景極硬、直通國民黨新莊王、新北市議長蔣根煌。
記者邱新博／台北報導
李正皓在臉書表示，根據侯友宜家族土地周邊的持份，復興段253、254為侯友宜家族持有；復興段251、252為黃先生所持有；復興段255、256、262是兩位曹先生所持有，基本上這塊建地已經非常完整方正，但是為了符合侯友宜新政「基地面臨6米到8米道路容積獎勵從200%提高到240%的規定」，有一塊畸零地一定要拿下，就是此圖右邊綠框框處復興段249-1地號。
而該畸零地經查由竣業建築於2023年3月6日購買，之後侯友宜就在12月26日公佈核定「變更新莊細部計畫（生地使用分區管制要點第四點）」案，放寬面臨計畫道路為6公尺以上未達8公尺者，容積率從200%提高為240%。
李正皓表示，竣業建築是新莊、板橋的老字號建商，新莊八德街的竣業華城就是該建商的建案，竣業建築的老闆名叫梁銘江，與竣偉開發的老闆梁銘松應為兩兄弟，一個負責土開，一個負責建設。
李正皓指出，這梁銘江、梁銘松兩人關係直通國民黨的新莊王、新北市議長蔣根煌，是監察院所公佈蔣根煌的政治獻金收入，可以看到梁銘江、梁銘松兩人是固定會「捐錢」給蔣根煌的金主，彼此的關係不言而喻。
李正皓直言，侯友宜的土地煉金術拼圖終於完整，凱旋苑：負責剝削文化大學學生創造購地收入、侯友宜：利用新北市長職權放寬建地容積獎率以及為建地周遭土地增建公有市場增加生活機能、在地建商：處理畸零地購買以及後續興建等事宜。這組合簡直是超完美炒地組合，「這樣的人跟我談居住正義？真的笑死人。」