紅海緊張！馬士基又宣布暫停航行　「航海王」氣勢如虹、逆勢抗跌

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由於總部位於哥本哈根的航運巨擘馬士基之前屢次曾遭到「青年運動」（Houthi） 武裝叛亂分子襲擊，這次紅海又有變數，因此宣布再次停止船隻通過紅海，船隻將改變航線，繼續繞好望角航行。
無獨有偶，另一德國航運巨擘赫伯羅特也同樣表示，基於安全原因，將繼續讓旗下船隻避開紅海航線至少一週時間。市場認為，由於航運公司紛紛避開紅海，將使運輸時間增加，運費恐將上漲。像是法國達菲海運集團就要調漲運價，預計15日生效，其運費與開年相比漲了一倍。
根據貨運預訂平台Freightos的數據，從上海到紐約40呎貨櫃的運費已從12月中旬的3500美元攀升至近5000美元，漲幅42%以上。上海到荷蘭鹿特丹40呎貨櫃的運費則來到2400美元左右，高於12月中旬的1800美元，漲幅超過33%。
市場認為，運價漲勢可能持續到1月中旬，將帶旺有歐洲航線的長榮與陽明第一季的營運成績。而早盤貨櫃三雄逆勢抗跌，氣勢超越大盤，其中，長榮早盤大漲3.3%，來到156元，接近11點鐘漲幅也有0.6%。陽明早盤也漲近4%，來到55.1元，之後雖漲幅縮小，但漲幅也有0.7%以上。至於萬海早盤漲幅也有快3%，來到56.3元。