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紅海緊張！馬士基又宣布暫停航行　「航海王」氣勢如虹、逆勢抗跌

▲紅海局勢緊張，航運巨擘馬士基宣布再度停駛紅海，今（3）日貨櫃三雄逆勢抗跌，氣勢超越台股大盤，早盤漲幅逾3%。（圖／長榮提供）
▲紅海局勢緊張，航運巨擘馬士基宣布再度停駛紅海，今（3）日貨櫃三雄逆勢抗跌，氣勢超越台股大盤，早盤漲幅逾3%。（圖／長榮提供）

記者許家禎／台北報導

支持葉門叛軍組織胡塞（Houthis，青年運動）的伊朗軍艦艾布士號（Alborz）進入紅海，加劇紅海緊張情勢，航運巨擘馬士基宣布再度停駛紅海，由於另一德國航運巨擘赫伯羅特也宣布停航該區，因此市場認為將使運費持續上漲。而今（3）日貨櫃三雄逆勢抗跌，氣勢超越台股大盤，早盤漲幅逾3%，隨後漲幅縮小，但漲幅也有0.7%以上。

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伊朗半官方通訊社《塔斯尼姆社》日前報導，伊朗軍艦艾布士號（Alborz）已經進入紅海，由於近日背後有伊朗支撐的葉門叛軍組織胡塞（Houthis，青年運動）頻頻在紅海攻擊路過船隻，做為以色列攻擊加薩的報復，因此伊朗此舉也被視為加劇紅海緊張。

由於總部位於哥本哈根的航運巨擘馬士基之前屢次曾遭到「青年運動」（Houthi） 武裝叛亂分子襲擊，這次紅海又有變數，因此宣布再次停止船隻通過紅海，船隻將改變航線，繼續繞好望角航行。

無獨有偶，另一德國航運巨擘赫伯羅特也同樣表示，基於安全原因，將繼續讓旗下船隻避開紅海航線至少一週時間。市場認為，由於航運公司紛紛避開紅海，將使運輸時間增加，運費恐將上漲。像是法國達菲海運集團就要調漲運價，預計15日生效，其運費與開年相比漲了一倍。

根據貨運預訂平台Freightos的數據，從上海到紐約40呎貨櫃的運費已從12月中旬的3500美元攀升至近5000美元，漲幅42%以上。上海到荷蘭鹿特丹40呎貨櫃的運費則來到2400美元左右，高於12月中旬的1800美元，漲幅超過33%。

市場認為，運價漲勢可能持續到1月中旬，將帶旺有歐洲航線的長榮與陽明第一季的營運成績。而早盤貨櫃三雄逆勢抗跌，氣勢超越大盤，其中，長榮早盤大漲3.3%，來到156元，接近11點鐘漲幅也有0.6%。陽明早盤也漲近4%，來到55.1元，之後雖漲幅縮小，但漲幅也有0.7%以上。至於萬海早盤漲幅也有快3%，來到56.3元。


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