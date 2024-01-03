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台南晶英住房專案！中午即可Highball暢飲　文華東方有台灣風調酒

▲台南晶英酒店推新的住房專案，「晶夜Chill High High」住房專案，入住12坪海東客房，包含三小時調酒暢飲兌換券，兩人成行不含早餐只要5,999元起。（圖／台南晶英酒店提供）
▲台南晶英酒店推新的住房專案，「晶夜Chill High High」住房專案，入住12坪海東客房，包含三小時調酒暢飲兌換券，兩人成行不含早餐只要5,999元起。（圖／台南晶英酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

今日低溫再度襲台，不少中北部人會安排假日到相對氣溫溫暖的南台灣避冬。台南晶英推出兩款住宿方案。包含在恆溫泳池邊設立SUP板，可進行水上瑜珈課程的「如『瑜』得水」專案，兩人成行含早餐7,999元起。還有酒鬼最愛的暢飲方案「晶夜Chill High High」，將安排旅客到館外秘境酒吧「茶薈知事官邸」，提供Highball暢飲三小時不間斷，中午十二點即可開始兌換，兩人成行不含早餐5,999元起。另外，台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起，也推出10款全新台灣特色調酒。

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台南晶英此次推出的「晶夜Chill High High」專案，雙人入住12坪海東客房，由專車來回接駁至館外和風洋食餐酒館「茶薈知事官邸」，參觀百年市定古蹟之後，來到復古摩登吧檯邊，享有三小時無限量暢飲高球雞尾酒(Highball)，在各式烈酒中兌入碳酸氣泡飲與特色茶，口味包含木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、香片龍舌蘭、荔香烏龍威士忌、紅玉紅茶梅酒等共六款，兌換時間自中午十二點至晚上九點，白天就可舉杯，兩人成行不含早餐只要5,999元起，佐餐另可挑選和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋、點心炸唐揚雞、炸蝦排等吮指美味日風洋食，餐點價格每份199元起。

▲「晶夜Chill High High」專案包含專車來回接駁至館外和風洋食餐酒館「茶薈知事官邸」，能參觀百年市定古蹟，再到復古摩登吧檯暢飲。（圖／台南晶英提供）
▲「晶夜Chill High High」專案包含專車來回接駁至館外和風洋食餐酒館「茶薈知事官邸」，能參觀百年市定古蹟，再到復古摩登吧檯暢飲。（圖／台南晶英提供）
▲三小時內無限量暢飲高球雞尾酒(Highball)，口味包含木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、香片龍舌蘭、荔香烏龍威士忌、紅玉紅茶梅酒等共六款。（圖／記者葉盛耀攝）
▲三小時內無限量暢飲高球雞尾酒(Highball)，口味包含木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、香片龍舌蘭、荔香烏龍威士忌、紅玉紅茶梅酒等共六款。（圖／記者葉盛耀攝）
另外也有訴求健康的「如『瑜』得水」專案，推廣水上瑜珈，於SUP(Stand up Paddle)板上進行進階瑜珈的全身性運動，為在浮動的水面維持平衡，執行動作時需要大量專注度與核心控制力，整堂課消耗的卡路里更是勝於一般墊上瑜珈，雕塑體態線條與瘦身效果大受歐美明星歡迎。台南晶英規劃讓旅人放鬆筋絡，緩和久坐腰酸背痛的困症，增加血液循環也讓情緒得到舒緩。

▲台南晶英酒店「如『瑜』得水」體驗水上瑜珈課程，在藍天白雲陪襯下放鬆冥想。（圖／台南晶英酒店提供）
▲台南晶英酒店「如『瑜』得水」體驗水上瑜珈課程，在藍天白雲陪襯下放鬆冥想。（圖／台南晶英酒店提供）
「如『瑜』得水」專案包含下榻16坪小西門和洋套房，翌日享用豐美自助式早餐後，在四樓露天無邊際的泳池，由專業老師於上午九點進行一小時身體柔韌度練習，共同展現身體力與美，兩人成行含早餐7,999元，另加贈品牌6MM厚底防滑瑜珈墊，回彈性高且輕易攜帶，處處都可以是伸展場域。

另外，台北文華東方酒店「M.O. Bar」繼推出以台灣城市與水果為主題的季節調酒菜單後，即日起推出10款全新台灣特色調酒，以台灣山海景致的視覺印象，與在地鹹甜美食的風味印象為靈感，精心打造呈現台灣風土記憶與文化的調酒，精彩酒款包括「山林」、「廟宇」、「遶境」、「窯烤地瓜」、「牛肉麵」等。

▲台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起推出10款全新台灣特色調酒，以台灣山海景致的視覺印象為發想。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起推出10款全新台灣特色調酒，以台灣山海景致的視覺印象為發想。（圖／台北文華東方提供）
例如「廟宇」這杯，就是以台灣廟宇林立的特色為靈感，翻玩經典調酒Rob Roy，在原始酒譜的蘇格蘭威士忌與紅香艾酒中加入檀木，創造出濃郁的木質調，並加入台灣紅棗乾與義大利紅香艾酒增添苦甜風味，最後以雪莉酒帶出甜感尾韻。「M.O. Bar」台灣特色調酒每杯480元+10%，亦有5款無酒精調酒供選擇，每杯350元+10%起。

▲「廟宇」是以台灣廟宇林立的特色為靈感，翻玩經典調酒Rob Roy。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲「廟宇」是以台灣廟宇林立的特色為靈感，翻玩經典調酒Rob Roy。（圖／台北文華東方酒店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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