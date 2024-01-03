台南晶英住房專案！中午即可Highball暢飲　文華東方有台灣風調酒

今日低溫再度襲台，不少中北部人會安排假日到相對氣溫溫暖的南台灣避冬。台南晶英推出兩款住宿方案。包含在恆溫泳池邊設立SUP板，可進行水上瑜珈課程的「如『瑜』得水」專案，兩人成行含早餐7,999元起。還有酒鬼最愛的暢飲方案「晶夜Chill High High」，將安排旅客到館外秘境酒吧「茶薈知事官邸」，提供Highball暢飲三小時不間斷，中午十二點即可開始兌換，兩人成行不含早餐5,999元起。另外，台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起，也推出10款全新台灣特色調酒。
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台南晶英此次推出的「晶夜Chill High High」專案，雙人入住12坪海東客房，由專車來回接駁至館外和風洋食餐酒館「茶薈知事官邸」，參觀百年市定古蹟之後，來到復古摩登吧檯邊，享有三小時無限量暢飲高球雞尾酒(Highball)，在各式烈酒中兌入碳酸氣泡飲與特色茶，口味包含木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、香片龍舌蘭、荔香烏龍威士忌、紅玉紅茶梅酒等共六款，兌換時間自中午十二點至晚上九點，白天就可舉杯，兩人成行不含早餐只要5,999元起，佐餐另可挑選和牛壽喜燒鍋、味噌廣島牡蠣鍋、點心炸唐揚雞、炸蝦排等吮指美味日風洋食，餐點價格每份199元起。
另外也有訴求健康的「如『瑜』得水」專案，推廣水上瑜珈，於SUP(Stand up Paddle)板上進行進階瑜珈的全身性運動，為在浮動的水面維持平衡，執行動作時需要大量專注度與核心控制力，整堂課消耗的卡路里更是勝於一般墊上瑜珈，雕塑體態線條與瘦身效果大受歐美明星歡迎。台南晶英規劃讓旅人放鬆筋絡，緩和久坐腰酸背痛的困症，增加血液循環也讓情緒得到舒緩。