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別等了！傳蘋果今年不會推出這5款產品　iPhone SE、iMac Pro入列

▲外媒推估，可能不會在今年亮相的新產品包括iPhone SE 4、AirTag 2等。（圖／擷取自Pixabay）
▲外媒推估，可能不會在今年亮相的新產品包括iPhone SE 4、AirTag 2等。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

每年蘋果（Apple）產品發表會皆為3C科技產業的一大盛事，回顧2023年，蘋果推出iPhone 15系列手機以及Apple Watch 9都令果粉們欣喜萬分，M3晶片MacBook Pro更讓各界驚艷，甚至有部分人士已經開始在期待2024新的一年，將會有哪些產品誕生。

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然而，目前已有部分傳聞指出，蘋果某些系列產品將不會於今年推出，據外媒《MacRumors》報導，可能不會在今年亮相的新產品包括iPhone SE 4、AirTag 2、搭有MicroLED螢幕的Apple Watch Ultra、iMac Pro、iPad以及iPhone摺疊機 。

iPhone SE 4

雖然先前有傳言稱蘋果計劃在2024年推出第四代iPhone SE，但市場目前普遍認為，蘋果預計將在2025年才會發布該產品。最新的iPhone SE於2022年3月推出，這意味著到其繼任者上市時，它已經至少有33個月的歷史。下一代iPhone SE預計將採用基於iPhone 14的設計、OLED顯示器、更大的電池容量、操作按鈕、USB-C連接埠、Face ID，並可能配備蘋果首款5G數據晶片。

AirTag 2

第二代AirTag追蹤器的生產顯然將於2024年第四季開始，但蘋果分析師郭明錤的最新預測稱，該配件要到2025年才會量產、發布，他表示，Airtag 2將被蘋果整合至以Vision Pro為核心的空間運算（spatial computing ）生態系中，並且可能採用蘋果在iPhone 15機型中首次亮相的第二代超寬頻晶片，做到更加精確的追蹤。

MicroLED Apple Watch Ultra第一款配備MicroLED顯示器的蘋果設備Apple Watch Ultra，預估將於2025年末或2026年發布，該產品將針對亮度、色彩再現、動態範圍、視角和效率做大幅度的改善，使影像看起來更像是「畫」在顯示玻璃上的。該計劃旨在減少對三星供應商的依賴，同時從內部設計的顯示器中獲益。

iMac Pro

有傳言稱，蘋果正在開發一款配備32吋迷你LED顯示器和更高階「iMac Pro」型號。儘管iMac Pro和任何大於24吋的iMac型號將於2021年停產，但據說蘋果仍然計劃推出更大、更強大的型號。彭博社知名記者Mark Gurman認為，該產品可能在2024年底推出，郭明錤則表示，新款iMac Pro將於 2025 年推出，因此24吋iMac很可能會繼續成為今年唯一一款蘋果一體式桌上型電腦。

iPad以及iPhone摺疊機

蘋果多年來一直致力於可折疊顯示技術的研究，並申請了多項與該技術相關的專利，但可折疊 iPhone或iPad似乎還需要相當長的時間才能推出。2020年9月有傳言稱，三星正在向蘋果提供可折疊顯示器樣品，用於未來的可折疊‌iPhone‌‌，但直到最近還沒有明確跡象表明蘋果計劃使用三星的技術。

郭明錤最初表示，蘋果將在2024年推出可折疊iPhone，但在2022年，修改了預測，認為蘋果在 2025年或更晚之前不太可能推出可折疊iPhone。推估蘋果將在可折疊iPhone推出之前，將可折疊iPad推向市場。

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