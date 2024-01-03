張鈞甯認愛不藏了！同框柯汶利唱KTV被拍 急坐小黃快閃返香閨
41歲氣質女星張鈞甯，去年認愛小3歲的馬來西亞導演柯汶利，一度傳言將閃婚，但她僅承認柯汶利見過媽媽，還沒有這麽快論及婚嫁，有喜事會再對外公開。對情事相當低調的她，鮮少跟男友同框，去年底跟好友去唱KTV，才罕見被捕捉到合體畫面，張鈞甯返家時火速躲進計程車裡，僅短暫被拍到同框畫面。
記者江芷稜／綜合報導
出身單親家庭的張鈞甯，對感情相當低調，對作家媽媽鄭如晴也很孝順，獲得長輩認可是非常重要的一關，過去她與許多人傳緋聞，僅承認過科技執行長黃凱偉，只因對方過了媽媽這一關。這次柯汶利與張鈞甯的家長見過面，被稱讚幽默、風趣，讓媽媽留下不錯印象。
根據《鏡週刊》報導，張鈞甯與柯汶利去年底被直擊與友人在台北東區唱KTV，結束後只見柯汶利送友人上車，向對方道別，張拎著一袋東西當禮物，遞交給坐在車內的友人，留下短暫同框畫面，隨後她就逕自走向前面的計程車，坐進後座，再為男友預留座位，柯汶利與友人貼心道別後，上車與張鈞甯一同返回住處，過著甜蜜同居生活。
張鈞甯元旦在微博發文：「新年的第一天就是要跟愛的人在一起」，外界原以為是對男友公開示愛，新聞登上微博熱搜，沒想到身邊的愛人其實是媽媽，她幽默說道：「媽媽說要用一杯酒，祝福大家新年快樂，但我看她酒杯裡沒有酒」，顯見母女感情深厚。
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