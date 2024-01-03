勞工救命錢來了！每人最高貸10萬、利率超甜　這樣申請過年前入帳

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勞保局表示，符合資格且有需求之勞工朋友於受理申請期間得透過網路、臨櫃或郵寄等方式向土地銀行各地分行或其委託之金融機構提出申請。為減少民眾臨櫃排隊久候時間，請多加利用網路申請，例假日亦可使用，既省時又方便。
至於還款方式，勞保局提到，貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息，如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息170元，自第7個月開始每月繳本息3,422元。
應檢附文件（完成網路申請者除外）：
（一）掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票）。
（二）被保險人印章。
（三）未在土地銀行開立存款帳戶者，請攜帶身分證正本及正、背面影本2份，以及健保卡（或駕照）正本及正、背面影本1份。已在土地銀行開立存款帳戶者，請攜帶存摺及身分證正本及正、背面影本1份。
申請方式（請擇一辦理）：
（一）網路：符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，應於受理申請期間點選土地銀行入口網站，依序填妥申請資料，並完成網路簽約及對保手續，網路申請受理後即以電子郵件回傳受理成功訊息。
（二）臨櫃：被保險人填妥申請書並檢齊應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託之金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份（正本驗後發還）委託親屬辦理，俟核定通過後再檢齊應檢附文件，由被保險人親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。
（三）郵遞：被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構（地址請至該行網站查詢），俟核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。
洽詢電話：
土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理，詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢）。勞保局服務專線（02）2396-1266。