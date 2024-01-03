羅致政遭爆性愛片外流　蕭美琴：譴責抹黑造謠

選戰進入關鍵時刻，民進黨副總統候選人蕭美琴今（3）日前往新北，出席「全國22個縣市同步站路口」活動，由立委羅致政等多位地方黨公職陪同，對於羅致政昨日遭控成為性愛片男主角，蕭美琴提到，走在對的路上會遭遇挑戰與障礙，也會受到對手的抹黑攻擊，甚至是製造假影片，大家要一起譴責抹黑造謠，用愛的力量讓台灣往前走。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴今日特別來到板橋站路口，與黨籍立委多位和地方黨公職拜票，蕭美琴也表示，今天站在十字路口跟大家打招呼，而台灣現在也站在十字路口上，呼籲要「選對的人，走對的路」，也強調總統蔡英文多年來用「冷靜不躁進，理性不挑釁」的態度跟世界交朋友，讓台灣可以穩健向前。
蕭美琴強調，今天的台灣是世界的台灣，讓世界看見台灣，要帶著信心及勇氣去面對世界，更要帶著創新與繁榮以及對民主的堅持一起走對的路。
蕭美琴也說，對的路上會面臨很多的挑戰障礙，也會遭受對手抹黑甚至製造假影片，大家要譴責抹黑造謠 ，用愛的力量讓台灣往前走，也相信真理永遠會勝過造謠，愛的力量勝過仇恨的力量，希望大家用守護台灣的力量，堅定地走向世界。
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