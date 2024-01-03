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玩桌遊認識代謝症候群！義守大學營養教案獲獎肯定

▲義守大學營養學系參與「千禧二十 健康落實-青年社區健康服務全國競賽」，榮獲代謝症候群防治組第三名的佳績。（圖／義守大學提供）
▲義守大學營養學系參與「千禧二十 健康落實-青年社區健康服務全國競賽」，榮獲代謝症候群防治組第三名的佳績。（圖／義守大學提供）

記者陳美嘉／高雄報導

義守大學「醫學院」營養學系團隊參加千禧之愛健康基金會所舉辦的「千禧二十 健康落實-青年社區健康服務全國競賽」活動，將營養相關知識透過所設計的桌遊呈現，從競爭激烈賽事中脫穎而出，榮獲代謝症候群防治組第三名的佳績，獲得2萬元獎金。

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▲營養系學生實際前往社區關懷據點與在地居民互動進行宣導。（圖／義守大學提供）
▲營養系學生實際前往社區關懷據點與在地居民互動進行宣導。（圖／義守大學提供）
義守大學營養系師生以代謝症候群的主題，設計出淺顯易懂的營養教案，實際到屏東縣高樹鄉舊寮老人社區關懷據點進行服務，宣導代謝症候群的知識，並帶領長輩們製作低熱量且健康的點心。另外，營養系還開發一套桌遊「營養I know！」，以國民健康署的口號「三低一高」結合生活情境，透過遊戲方式讓長輩們輕鬆的認識代謝症候群。

▲ 義守大學營養學系設計開發桌遊「營養I know！」，透過遊戲方式讓長輩們輕鬆認識代謝症候群的專業知識。（圖／義守大學提供）
▲ 義守大學營養學系設計開發桌遊「營養I know！」，透過遊戲方式讓長輩們輕鬆認識代謝症候群的專業知識。（圖／義守大學提供）
參與「千禧二十 健康落實-青年社區健康服務全國競賽」活動的營養系學生，對於能實際前往老人社區關懷據點與在地居民進行宣導，都認為是非常難得的機會。營養系大四學生徐禾先表示，透過活動發揮在校所學，與民眾互動過程中，可以更瞭解對方的需求，進而協助解決問題，無形中累積經驗與實踐力。團隊總召大四的林宥均也表示，團隊的目標不僅是參與比賽，而是把握前進社區的機會，近距離與民眾互動，藉此展現在校的學習成果。

帶領團隊參加活動的營養系老師鄭瑋宜表示，面對超高齡社會的來臨，義守大學營養系積極投入社區健康服務，學生將所學的營養專業融會貫通設計桌遊教案，並實際前往老人社區關懷據點，同時透過參與競賽提升自信心，這些過程都是非常珍貴的經驗。

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