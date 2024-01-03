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國民黨組「KMT girls」專業女力輔選團！打團戰環島催票

▲國民黨組專業女力輔選團，要環島輔選。（圖／國民黨提供）
▲國民黨組專業女力輔選團，要環島輔選。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨今（3）日召開「最後10天！新世代新時代專業女力環島催票」記者會，宣布成立最具有代表性，且充滿陽光、朝氣、活力的專業女力輔選團「KMT girls」，包括不分區候選人陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、吳亮儀、李茂芊、楊智伃等人入列。國民黨主席朱立倫強調，在選戰最後關鍵時刻，到全台灣各重要選區的大街小巷，幫忙黨籍候選人輔選，展現國民黨的女性力量，也會將國民黨的希望與未來帶給台灣的每位民眾。

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朱立倫表示，國民黨女力充滿陽光與朝氣，非常有戰鬥力，國民黨在最後的十天這群最有戰力、最有代表性的女力，包含不分區立委、市議員們等，針對五五波的重要立委選區，要獲得更多年輕、更多女性朋友的支持，也讓總統候選人侯康配在女性以及中間選民、年輕選民上，能夠獲得更多的支持。

朱立倫強調，這次國民黨不分區名單最亮眼的就是我們的女力，這些最傑出、最專業的女力，如同去年國民黨提名縣市長的「十全十美」一樣，獲得所有民眾最高的肯定。

這次專業女力輔選團成員包括新北市議員蔡淑君、不分區候選人陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、吳亮儀、廖怡琇、李茂芊、楊智伃、何嘉霖、侯友宜競辦發言人柳采葳、江怡臻、戴湘儀、台北市議員耿葳、高雄市議員許采蓁等。

楊智伃表示，國民黨女性力量集合在一起很強大，也能營造陽光、活力、朝氣的氛圍，用溫暖的力量影響選舉，希望未來將女力能展現在台灣各角落，一起全台出發，讓大家感覺朝氣與活力。

陳菁徽指出，國民黨是縣市首長中女性比例最高政黨，也是區域立委提名女性最高的政黨，反觀標榜性別議題的民進黨，卻能從me too事件中看到桃花事件很多，國民黨特別重視兒少、婦幼、平權、生育權等，希望大家支持提名女性最多的政黨，一起為女性發聲。

柳采葳則為這個女力團體取名為「KMT girls」，成員都是專業「擔當」，有品質還有顏值，一定會全台跑透透，努力幫忙輔選，她並開玩笑說，歡迎各地候選人若有需要「KMT girls」幫忙輔選，可洽經紀人朱立倫。

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