國民黨組「KMT girls」專業女力輔選團！打團戰環島催票

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朱立倫強調，這次國民黨不分區名單最亮眼的就是我們的女力，這些最傑出、最專業的女力，如同去年國民黨提名縣市長的「十全十美」一樣，獲得所有民眾最高的肯定。
這次專業女力輔選團成員包括新北市議員蔡淑君、不分區候選人陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、吳亮儀、廖怡琇、李茂芊、楊智伃、何嘉霖、侯友宜競辦發言人柳采葳、江怡臻、戴湘儀、台北市議員耿葳、高雄市議員許采蓁等。
楊智伃表示，國民黨女性力量集合在一起很強大，也能營造陽光、活力、朝氣的氛圍，用溫暖的力量影響選舉，希望未來將女力能展現在台灣各角落，一起全台出發，讓大家感覺朝氣與活力。
陳菁徽指出，國民黨是縣市首長中女性比例最高政黨，也是區域立委提名女性最高的政黨，反觀標榜性別議題的民進黨，卻能從me too事件中看到桃花事件很多，國民黨特別重視兒少、婦幼、平權、生育權等，希望大家支持提名女性最多的政黨，一起為女性發聲。
柳采葳則為這個女力團體取名為「KMT girls」，成員都是專業「擔當」，有品質還有顏值，一定會全台跑透透，努力幫忙輔選，她並開玩笑說，歡迎各地候選人若有需要「KMT girls」幫忙輔選，可洽經紀人朱立倫。
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