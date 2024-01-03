批評中國用網路要「翻牆」！大馬商人籲改善 網路限制釀旅行不便
中國上月起對馬來西亞等6國實施免簽入境政策，甚至在今年1月2日宣佈從3月起與泰國永久互惠免簽，以促進經濟發展。不過有馬國商人反應，雖然新規定提高了赴中國的吸引力，但中國大陸有網路限制依然造成不便，希望當局可改善。
國際中心賴正琳／綜合報導
馬來西亞旅遊部落客Janice表示，過去到中國大陸需提前一個月預約簽證並填寫大量資料，現在的免簽證政策大大簡化了這一過程，讓她的旅行更加便捷。不過，中國的網路限制對旅客來說很不便。Janice指出，在當地使用手機漫遊雖可無需翻牆上網，但難以同時使用網路打車服務，而且中國的手機卡收費相對較高。
另一名大馬蘇姓商人則認為在中國無法使用慣用的地圖軟體和社群平台，旅行時常遇到困難，尤其是在一些鄉村地區。
由於抗議頗多，中國信息消費聯盟秘書長項立剛建議推出專為外國人設計的短期電話卡和支付軟體，以降低漫遊費用並方便外國人士在中國使用電子支付，這些措施將有助於提升外國旅客和商人在中國旅行的體驗。
中國自去年12月1日至今年11月30日，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國持普通護照者試辦最長15天的單方面免簽入境措施，另外，將從3月1日起和泰國進行互惠免簽，以促進雙邊經貿合作和民間交流。