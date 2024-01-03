全家「青花椒霜淇淋」開箱！聯名麻辣鍋、淋花椒油 口感超意外
全家霜淇淋新口味來了！這次新口味和王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」合作，1月5日推出「青花椒霜淇淋」，主打淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，鮮、香、麻、甜綻放獨特椒麻風味，還搭配限量青綠色霜淇淋餅皮，霜淇淋搭配花椒油的真實口感搶先曝光。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋聯名「青花驕」，新口味推出「青花椒霜淇淋」，結合經典小農牛奶或比利時巧克力風味，附贈江津九葉青花椒提煉的青花椒麻香淬油，於1月5日各門市正式開賣，售價49元。（青花椒麻香淬油數量有限，送完為止）。
一開始實際拿到手的霜淇淋，就是基本款的牛奶、巧克力風味，別忘淋上附贈的青花椒麻香淬油，雖然霜淇淋加上椒麻香油難以想像，不過記者實際品嚐起來，並沒有辣味，而是花椒香氣搭配牛奶香，還有些麻麻的口感，有些特殊但又意外相搭，推薦選擇牛奶基底，拍照起來更漂亮。
此外，OK超商也推出一系列辣味美食，像是國民最愛的超商茶葉蛋，本次也推出「辣味茶葉蛋」，口感微辣不嗆口，香氣四溢；還有與知名餐廳六扇門聯名的「椒麻丁丁豆干」，使用六扇門特製椒麻醬汁，搭配一口大小的丁丁豆干，麻辣涮嘴；「七里香-舒食雞胸肉 川味椒麻」，健康舒肥料理。