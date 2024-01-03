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新年變盤！新台幣重返「31字頭」　專家建議買美元可再等或分批買

▲新台幣兌美元（3）日早盤貶破31元整數關卡，讓想買美元的投資人措手不及，專家則認為整個趨勢還沒逆轉，建議想買美元的人，可再等等或分批布局。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元（3）日早盤貶破31元整數關卡，讓想買美元的投資人措手不及，專家則認為整個趨勢還沒逆轉，建議想買美元的人，可再等等或分批布局。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台北股、匯市2024年開春變盤，台股今（3）日盤中大跌超過300點，新台幣兌美元也重貶逾1角，重返「31字頭」，也讓本來打算進場買美元的投資人措手不及。不過，外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，獲利了結總是要的，他不認為整個趨勢有逆轉，可先觀察美債殖利率是否重新站上4%，還有農曆年前台股有無紅包行情？若台股能續強，新台幣兌美元就有機會見到「29字頭」，想買美元可再等等或分批進場。

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2024年台股開紅盤失利，在市場對歐美降息預期轉趨保守，美債殖利率彈升，美元指數也跌深反彈，台北股、匯市2024年開春連2個交易日都跌，台股今日盤中更大跌逾300點，新台幣兌美元也如溜滑梯般一路貶，盤中也摔回「31字頭」  ，一度重貶1.46角、下探31.012元，目前在31元上下震盪。

面對新台幣2024年開春就變盤大貶，也讓原本期待逢低買美元的投資人措手不及，擔心新台幣會不會再貶下去？看不到好價位進場？對此，外匯專家李其展上午受訪時指出，獲利了結總是要的，美債殖利率彈升，美元指數跌深反彈，股市漲多拉回，這也是合理的調整，但他不覺得整個趨勢有逆轉。

李其展表示，可先觀察兩大指標，包括美債殖利率若重新站回4%，將重新吸引資金進場，去年底新台幣一波強升，主要是本國銀行將投資海外債券資金匯回，推動新台幣走揚，若美債續漲，回來資金當然更多，反過來，若美債下跌，不一定有人追買，至少資金回來力道沒那麼大。因此，新台幣能否站穩「31字頭」還很難說，若美債殖利率接近4%，就會推動美元走強，屆時國內資金可能就不回來或往外走，若台股跌，外資可能就沒進或往外走。

不過，李其展覺得整個趨勢還沒逆轉，新台幣仍可能重演2022年底至2023年的「漲」勢，也許會在農曆年前先停頓一下，等總統大選完或紅包行情發動，新台幣才會再轉強，甚至不排除升破30元整數關卡的可能，就看台股有無紅包行情及能否再續強。因此，在美元布局上，他建議可以再等或分批布局，若在30.9元有換了一部分，往上往下3角慢慢換，還是可撐到新台幣到30元，甚至「29字頭」。

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