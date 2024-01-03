遭指性愛影片男主角　羅致政譴責：深偽造假明提告盜版《壹傳媒》

賴清德廣告暗喻藍白背道而馳　柯文哲嗆：誰方向對還不知道

▲民眾黨總統候選人柯文哲上午在黨籍桃園市立委候選人李慕妍陪同下赴桃園車掃。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.03）
▲民眾黨總統候選人柯文哲上午在黨籍桃園市立委候選人李慕妍陪同下赴桃園車掃。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.03）

記者呂炯昌／桃園報導

民進黨總統候選人賴清德昨日推出競選影片，影片中有藍、白色車反方向而開畫面，外界認為有暗喻藍白與綠路徑背道而馳。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（3）日指出，到底誰方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲昨日展開全台大車掃，柯文哲上午先在黨籍桃園市立委候選人李慕妍陪同下，赴桃園護國宮參拜，媒體聯訪時，媒體詢問如何看待賴蕭配在廣告中比喻要走蔡總統路線，針對賴蕭配狂打延續蔡英文路線。柯文哲表示，他只注意到比較有趣的是，該則廣告觀看數5萬、按讚數2萬，網軍實在是不認真，拜託要專業一點。

針對蔡英文路線，柯文哲表示，大家心裡有數，「如果蔡英文路線，美國為什麼老是對你打問號？」

媒體詢問，廣告中也提到「選對副手很重要」，是否覺得被暗酸。柯文哲說，選對副手本來就很重要，但也反問「賴清德的副手是自己決定的嗎？大家心裡有數。」

競選廣告中，藍色卡車與白色轎車與蔡總統開車時呈反方向，外界解讀暗喻藍白與綠路徑背道而馳。對此，柯文哲回應，到底誰的方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事。

柯文哲昨日新增新竹行程，外界關心是否因爲父親受傷。柯文哲說，人到92歲就知道，等等要打電話給媽媽，禁止他今天騎腳踏車。

民眾黨競選總部提出青年投票率要達85％，柯文哲說，年輕人要想想看國家終究是年輕人的，未來是自己要承擔，「自己的國家自己救，自己的未來自己關心」。

媒體問，柯文哲昨日掃街是否有刻意國民黨候選人的競選總部，柯文哲說，這也沒有刻意，競選總部一定設在大馬路上，不可能車掃就故意走巷子避開，既然經過就大大方方跟人家說加油。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

侯友宜嗆抹紅！柯文哲：國台辦沒有點頭、台商系統不敢幫侯募款

柯文哲的10大政見一次看！倡代理孕母解決少子化　生育補助發15萬

綠批柯文哲刨除農地承諾跳票　黃珊珊嗆：轉移賴清德老家違建焦點

柯盈配全國大車掃啟動！柯文哲突下車原因竟是「它」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選