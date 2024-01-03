賴清德廣告暗喻藍白背道而馳　柯文哲嗆：誰方向對還不知道

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針對蔡英文路線，柯文哲表示，大家心裡有數，「如果蔡英文路線，美國為什麼老是對你打問號？」
媒體詢問，廣告中也提到「選對副手很重要」，是否覺得被暗酸。柯文哲說，選對副手本來就很重要，但也反問「賴清德的副手是自己決定的嗎？大家心裡有數。」
競選廣告中，藍色卡車與白色轎車與蔡總統開車時呈反方向，外界解讀暗喻藍白與綠路徑背道而馳。對此，柯文哲回應，到底誰的方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事。
柯文哲昨日新增新竹行程，外界關心是否因爲父親受傷。柯文哲說，人到92歲就知道，等等要打電話給媽媽，禁止他今天騎腳踏車。
民眾黨競選總部提出青年投票率要達85％，柯文哲說，年輕人要想想看國家終究是年輕人的，未來是自己要承擔，「自己的國家自己救，自己的未來自己關心」。
媒體問，柯文哲昨日掃街是否有刻意國民黨候選人的競選總部，柯文哲說，這也沒有刻意，競選總部一定設在大馬路上，不可能車掃就故意走巷子避開，既然經過就大大方方跟人家說加油。
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