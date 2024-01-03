MLB／山本由伸101億大合約細節曝光！有個人套房、不得下放小聯盟
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸，在2023年12月與球團簽下12年3.25億（約101億台幣）美元的大約，新賽季將和「二刀流」好手大谷翔平聯手。根據美國媒體《美聯社》報導指出，山本擁有兩次的跳脫條款的時間，跟他右手肘的健康狀況有關，而山本條款中，還有非本人同意，不能下小聯盟、客場作戰要有飯店個人套房等細節。
記者吳政紘/綜合報導
《美聯社》報導，山本合約細節有逃脫條款，若是山本由伸在2024年至2029年之間，他動了韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），或是因右手肘傷勢，連續134天待在傷兵名單。山本的跳脫合約時間將是在2031年和2033年的世界大賽之後。此外，若他手肘沒有動刀，他可以在2029年和2031年的世界大賽後，執行跳脫條款。
山本由伸預計可以在這次合約中先拿到5000萬美元的簽約金，其中有2000萬美元將在今年2月1日之前拿到，剩下的金額將在7月1日之前拿到。並且道奇將支付日職歐力士猛牛隊，5062.5萬美元的入札金。
山本由伸和道奇的12年3.25億美元大約，今年的薪水為500萬美元，明年則為1000萬美元，2026年為1200萬美元。山本在2027年至2029年的薪水各為2600萬美元，後面的兩季薪水各為2900萬美元。2032年至2035年的年薪則各為2800萬美元。
另外山本尤深的合約中，包含一名翻譯、私人訓練員和物理治療師，還有客場之旅的飯店個人套房，以及每年五張日本、美國來回機票，除非經山本同意，否則他無法被下放小聯盟。
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