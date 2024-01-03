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高雄美德站出來　8候選人選區路口拜票遍地開花

▲高雄市第六選區立委候選人黃捷，今（3）日早在北美台灣同鄉會五十人的陪同響應，在明誠與博愛路口與通勤族民眾揮手致意。（圖／黃捷競總提供）
▲高雄市第六選區立委候選人黃捷，今（3）日早在北美台灣同鄉會五十人的陪同響應，在明誠與博愛路口與通勤族民眾揮手致意。（圖／黃捷競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

隨著選戰倒數進入最後階段，民進黨路口拜票今（3）日全國總動員，上午7點半到8點半，在全國各路口，用最誠懇的心拜託大家一起「美德三票護台灣」，高雄八位立委候選人及議員們，也同步站上選區路口，一起向上班上學的市民朋友拜票，競選總部主委陳其邁市長，也在大中、民族路口，請大家「挺美德」支持賴蕭配。

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▲李昆澤在民族路與九如路口拜票。（圖／賴蕭配高雄競總提供）
▲李昆澤在民族路與九如路口拜票。（圖／賴蕭配高雄競總提供）
民主進步黨在高雄推出的八位立委候選人，包括第一選區邱議瑩委員在福聚小館前；第二選區邱志偉委員在岡山路與河華路口；第三選區李柏毅立委候選人在大中路與民族路口；第四選區林岱樺委員在大發工業區光華路與華中路口；第五選區李昆澤委員在民族路與九如路口；第六選區黃捷立委候選人在博愛路與明誠路口；第七許選區許智傑委員在鳳山區過勇路與過埤路口；第八選區賴瑞隆委員在漢民路與沿海路口。

▲林岱樺在大發工業區光華路與華中路口拜票。（圖／賴蕭配高雄競總提供）
▲林岱樺在大發工業區光華路與華中路口拜票。（圖／賴蕭配高雄競總提供）
民進黨高雄市議員們也在各選區的交會處，遍地開花在路口拜票，來爭取更多鄉親的支持，請大家一起「挺美德」，並懇請市民朋友三票民進黨，讓高雄八位立委候選人也都能高票當選全壘打，賴蕭配高雄競總指出，民眾迴響熱烈的場景，更一路延燒台一線，自北至南，各個大路口，都有「美德」的支持者，揮舞著綠的粉的小手旗，或高舉著手舉牌、布條，好不熱鬧。

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