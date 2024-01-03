智冠控壟斷消費者購點？網銀駁指鹿為馬 再槓網龍就是做博弈遊戲
智冠與榮剛的換股案風波不斷，大股東網銀國際認為損害股東權益，喊話主管機關應該嚴審嚴查，雙方從2023年底開戰攻防到2024年開年。智冠昨（2）日聲明「從未製作或發行線上博奕類遊戲」，但網銀今（3）日在臉書官網上回擊，中華網龍就是智冠的子公司，網龍開發的博奕遊戲竟被智冠否認，但卻要與鋼鐵業合作，認為又在欺騙大眾。網銀同時也反駁所謂「點卡壟斷消費者購點」根本就是指鹿為馬，製造錯誤訊息。
記者許家禎／台北報導
智冠與榮剛於2023年12月21日達成股權交換協議，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份。外界解讀智冠與榮剛換股，是為了鞏固經營權，稀釋大股東網銀國際持股比例，這也讓網銀國際多次發出聲明，並喊話主管機關詳查此案，勿讓股權交換淪為操縱股價與控制董事會的工具。
智冠與網銀從2023年底，一路隔空交戰喊話到2024年開年，智冠甚至購買紙媒頭版半版廣告攻防，最新話題圍繞在「點卡是否壟斷消費者購點」以及「智冠是否在博弈遊戲產業耕耘多年」。智冠2日發出聲明表示，從未製作或發行線上博奕類遊戲，此為公司一貫立場，並指出《鑽石俱樂部》及《鑽石角子》屬單純休閒娛樂類遊戲。
但網銀今日在臉書官網上，以「是忘記了？還害怕想起？」為題反擊，PO文並放上《鑽石俱樂部》遊戲介紹截圖，介紹中提及「3D博奕遊戲領導品牌」、「最公平公正公開的博奕遊戲」等「博奕」字眼。網銀表示，中華網龍為智冠子公司眾所周知，所開發的博弈遊戲被智冠堅定的否認，卻要與鋼鐵業合作，此舉無疑又再欺騙社會大眾。
另外，針對智冠認為網銀購股是「點卡壟斷消費者購點」，網銀反駁表示，遊戲購點管道多元、包含雙平台以及各種支付工具皆能進行遊戲點數儲值，點數卡如何能壟斷消費者購點市場？喊話智冠不要一再指鹿為馬，製造錯假訊息。