被控持有少年私密片！炎亞綸聲請撤銷限制出境　遭士林地院駁回

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炎亞綸主張，他今年1月間有海外工作邀約，為求出境工作以維持生計及積攢和解金、公益基金，請求撤銷限制出境、出海，即便無法撤銷，也請求法院發函外交部准許他換發護照。
士院認為，炎亞綸罪嫌重大，本案尚有事證待釐清，炎亞綸有親自到庭接受審判必要，且炎亞綸為台灣知名藝人，既然受邀至海外工作，可見有一定能力及管道於國外發展或長期停留，並有在國外生活的資力。
士院審酌，對炎亞綸做限制出境、出海已屬限制自由的輕微保全手段，也不影響炎亞綸在台繼續工作、生活的權利；此外，外交部不准許換發護照，炎亞綸可依法提起訴願、行政訴訟救濟，因此裁定駁回聲請。
全案起於，被害人去年指控未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸偷拍私密片還外流。士林地檢署依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院去年12月首度開庭，由於本案為兒少案件，採取不公開審理。（編輯：蕭博文）1130103
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