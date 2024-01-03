響應全國1000個路口活動 李昆澤：用政績來拜託選民支持
「台灣美德站出來」民主進步黨路口拜票全國總動員，高雄第五選區（三民區、苓雅八里）立委候選人李昆澤在副議長曾俊傑陪同下，與高雄市議會議長康裕成率領何權峰、鄭孟洳、黃文益、湯詠瑜、郭建盟等選區內的議員，分別站在各大路口，延著民族路至光華路，一字排開相挺李昆澤，向民眾拜票、請安，懇請大家支持李昆澤連任立委。
記者郭凱杰／高雄報導
選戰進入倒數10天，今天高雄八位民進黨籍立法委員候選人李昆澤、賴瑞隆、邱志偉、許智傑、邱議瑩、林岱樺、黃捷與李柏毅，偕同高雄市的黨籍議員以及信賴之友會，一同站在近百個路口，響應總統候選人賴清德的全國22縣市同步站路口「1000個路口」行動，展現團結氣勢！
往來民眾看到李昆澤與其他民進黨籍的議員，站在鄰近的路口，一同向選民問好、拜票，也都紛紛給予熱情的回應，揮手、吶喊為李昆澤加油。李昆澤也懇請市民頭家，總統票支持2號賴清德，立委繼續栽培2號李昆澤，政黨票投給6號民進黨，讓他可以繼續在國會為高雄努力。
李昆澤強調，「1000個路口」行動是民進黨展現團結精神，讓全國的黨公職以及信賴之友會的夥伴，一起站路口，來尋求民眾的支持。李昆澤也認為，除了透過造勢活動外，更重要的是用政績來拜託選民支持。
李昆澤說，自己出身辛苦，受到高雄的栽培成為立法委員。在立法院用心問政，連續22次被公督盟評鑑為優秀立委，這樣的紀錄是全國唯一。李昆澤也說，自己對於地方建設的爭取同樣不遺餘力，為高雄爭取超過2700億的經費。從鐵路地下化及鐵路綠園道、剛剛通車的輕軌成圓，到陸橋的拆除、五大停車場、六大滯洪池的建設，到選區內21所學校的改善等等，一步一步讓高雄的各種建設逐步完備。
李昆澤也指出，他所爭取的捷運黃線，日前已經土建及軌道動工；他為捷運紫線爭取可行性評估經費，也還需要進一步推動落實。九如陸橋的拆除工程正在進行，後續還要重新建設。李昆澤強調，他長期用心爭取經費、推動建設，就是要讓高雄越來越進步，民眾的生活越來越好。