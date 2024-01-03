吳奇隆合體劉詩詩破婚變！抱兒出門甜蜜互動　粉絲高喊：放心了

中國狗仔「酷哥追星日記」今（3）日在微博釋出一段影片，吳奇隆、劉詩詩夫妻帶著4歲兒子外出，劉詩詩負責抱娃，兒子可愛的趴在肩上，摸著媽媽的頭髮，吳奇隆負責提著東西，老婆也會出手幫忙，夫妻倆坐上車後，他跟後座的劉詩詩聊天，不時將手機遞給劉詩詩看，一家三口低調幸福，難得合體破除婚變謠言。