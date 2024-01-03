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吳奇隆合體劉詩詩破婚變！抱兒出門甜蜜互動　粉絲高喊：放心了

▲吳奇隆（左）、劉詩詩結婚8年屢傳婚變，最近夫妻總算合體出門，影迷終於放下心了。（圖／擷自北京稻草熊影視微博，2016.03.21）
▲吳奇隆（左）、劉詩詩結婚8年屢傳婚變，最近夫妻總算合體出門，影迷終於放下心了。（圖／擷自北京稻草熊影視微博，2016.03.21）

記者江芷稜／綜合報導

吳奇隆、劉詩詩2015年結婚，婚後育有1子，一家三口很幸福，卻因為年齡相差17歲，近9年婚變傳言不斷，不僅狗仔爆料他們隨時會離婚，「最晚2025年官宣」，甚至傳出吳奇隆的微博屏蔽劉詩詩、離婚、出軌等字眼，說得煞有其事，讓粉絲相當擔心。被謠言籠罩的夫妻倆，最近終於合體出門，帶著兒子出門玩，互動相當不錯，同框闢謠婚變傳言，影迷們總算放心了。

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▲吳奇隆日前邀到婚變傳聞纏身，近照曝光兩頰凹陷，被發現瘦了一大圈。（圖／吳奇隆微博）
▲吳奇隆日前受到婚變傳聞纏身，近照曝光兩頰凹陷，被發現瘦了一大圈。（圖／吳奇隆微博）
吳奇隆與劉詩詩這幾年為了育兒減少工作，夫妻分擔責任，較少出現螢光幕前，日前劉詩詩新戲《一念關山》終於播出，吳奇隆卻沒有幫忙宣傳，老婆生日也未在微博發文慶祝，讓影迷內心爆發不滿，加上他與助理傳出穿情侶裝、情侶鞋，使得婚變消息甚囂塵上，連星座專家艾菲爾都不看好，直言從命盤上來看，吳奇隆婚姻拖不過2025年。

▲中國狗仔拍到吳奇隆和劉詩詩出門，他還拿手機給老婆看內容，互動很不錯。（圖／翻攝自「酷哥追星日記」微博）
▲中國狗仔拍到吳奇隆和劉詩詩出門，他還拿手機給老婆看內容，互動很不錯。（圖／翻攝自「酷哥追星日記」微博）
中國狗仔「酷哥追星日記」今（3）日在微博釋出一段影片，吳奇隆、劉詩詩夫妻帶著4歲兒子外出，劉詩詩負責抱娃，兒子可愛的趴在肩上，摸著媽媽的頭髮，吳奇隆負責提著東西，老婆也會出手幫忙，夫妻倆坐上車後，他跟後座的劉詩詩聊天，不時將手機遞給劉詩詩看，一家三口低調幸福，難得合體破除婚變謠言。

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