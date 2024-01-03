瀏覽器市占率排行榜洗牌！Chrome坐穩寶座 Safari跌出第二名
瀏覽器市占率排行榜於去（2023）年年末發生不小的變化，根據統計網站Statcounter最新數據揭露，去年12月電腦瀏覽器的市占排行第一名仍是Google Chrome，意外的是，微軟Edge竟成功擠下蘋果Safari，晉升市佔第二名。
記者鄭妤安／台北報導
數據顯示，Chrome市占率高達65.23%，坐穩電腦平台最受歡迎瀏覽器的寶座，與去年同期的66.14%幾乎毫無變化，且和二、三名之間也有很大的差距，顯見地位難以撼動。
原先站穩第二名排行的蘋果Safari，市占率卻急轉直下至8.96%，被Edge以11.9%的市佔給大幅超越，與次同時，Edge的市佔率也創下史上新高。排名第四、五名則分別為 Mozilla Firefox 7.62%與Opera 3.8%。
手機、行動裝置平台，最受歡迎的瀏覽器也是Google Chrome，市占率達到64.93%。受惠於iPhone全球熱銷，蘋果Safari在行動平台上搶下約24.71%的市占率，位居第二，與第一名Chrome的差距明顯縮小。
同樣因手機熱銷握有優勢的Samsung Internet以4.48%市占率排在第三名，後面排名依序為Opera 2.28%、UC Browser 1.48%。