NBA／Curry轟36分！勇士121:115勝魔術　新先發陣容收效終止3連敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士在上一場對獨行俠做出先發陣容改變，讓Stephen Curry、Chris Paul、Klay Thompson、Jonathan Kuminga和Trayce Jackson-Davis先發。總教練Steve Kerr受訪時表示是為了加強防守和解放Chris Paul在進攻端的組織。
而在首節，這樣的變陣似乎有些效果，在Chris Paul首節末命中三分球後，該節戰罷暫時以30:28領先。次節雙方命中率都有下滑，魔術靠著籃下優勢不斷強攻和抓下進攻籃板，勇士在Curry半場攻下19分的帶領下，以55:55和對方戰成平手。
易籃再戰後，勇士數度領先，但始終不能拉開分數，被魔術緊咬，末節對手更是利用年輕球員在場經驗不足的機會一舉逆轉分數。關鍵時刻，浪花兄弟站了出來，Thompson一記外線讓勇士重新掌握領先，膠著時刻Curry連拿5分，讓主場軍將分差優勢拉開到7分。
在這一段期間Kuminga的發揮也相當出色，在罰球、防守、快攻中都有所貢獻，勇士近期讓他取代Andrew Wiggins先發，他也打出成績給球隊，展現接班架勢。進入最後2分鐘，Curry切入挑籃命中，勇士最終艱辛地拿下勝利。
勇士今晚團隊進攻端多點開花，Curry全場20投12中，攻下36分；Thompson拿到15分，Kuminga斬獲19分6籃板4助攻。魔術方面，F. Wagner拿到25分，P. Banchero也有27分。