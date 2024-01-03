林憶蓮消失3年新年第一發！卸下招牌眼線「57歲素顏正臉曝光」
57歲樂壇天后林憶蓮（Sandy）2018年推出專輯《0》後即消失大眾視線，最後一次公開露面是2020年出席大陸某直播活動，銷聲匿跡3年多，去年11月在臉書浮出水面發文，12月宣布開通IG。2024年她首度在臉書上發文，祝大家新年快樂，並罕見卸下招牌眼線妝，曝光素顏照。
記者薛羽彤／綜合報導
林憶蓮銷聲匿跡3年多，去年11月她發文宣導粉絲別被假帳號所騙，12月8日深夜宣布開通IG帳號，並分享9宮格拼成的棚拍美照。昨（2）日林憶蓮在臉書發布今年的第一則貼文，祝賀大家新年快樂，並附上素顏照，只見林憶蓮卸掉招牌眼線，臉部特寫自拍，57歲的她膚質和狀態依舊，凍齡模樣令不少網友讚嘆，「被你的眼睛電到了」、「美如天仙」。
林憶蓮出道多年終於在去年開通官方IG帳號，寫下：「好久不見，time flies It's me remember?#回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」原來先前有網友舉辦「你們相信我是秦始皇？還是相信林憶蓮會復出？」投票活動，97%的網友選擇秦始皇，不相信林憶蓮會復出，女神才會以此當哏。
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