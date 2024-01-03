信義房屋獲台灣暨全球企業永續獎肯定　與台積、玉山金同等殊榮！

其中特別令人注意的，就是這次信義房屋，再度以房仲業唯一之姿奪下榮耀，信義房屋獲十大永續典範企業獎(服務業組)、永續報告不動產及營造業第1類白金級、以及全球企業永續獎永續報告書獎金獎等，一連三大獎項的肯定。其中十大永續典範企業獎部分，更是與像是台積公司、台達電子、玉山金控、中華電信橫跨科技、金融與電信業等上市公司，共同喜獲這份殊榮。
另外，這也是信義房屋第9度在綜合績效方面，獲TCSA十大永續典範企業獎，對此，信義房屋表示，能獲得肯定主因在於信義推動永續作為時，目標皆依循國際框架，讓各面向環節都有指標性與國際認可；且多年來，信義房屋也很積極讓民眾理解信義的不同的創新服務，所對社會、環境帶來的影響，以及民眾選擇在信義買賣房屋也是參與發揮影響力的一環。近幾年信義房屋也致力在推動數位化，不僅在服務面帶來客戶滿意度提升，就連對環境、對整體交易的效益，明顯有感！舉例來說，像是用紙量相較基準年2017年，已經大幅減少96%。
不只如此，信義房屋在資訊揭露上，也下足功夫，不只拿下TCSA不動產及營造業第1類白金級肯定，更是連續6年獲得GCSA永續報告書獎的肯定，顯示信義房屋針對利害關係人各項作為，都積極達到每季度更新資訊揭露，且過程堅持透明、完整且平等的資訊揭露，甚至並且針對不同利害關係人的期待，提供不同面向的分眾報告書，像是針對視障夥伴，也設計聽力版本等，成為民眾踏實的依靠。
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