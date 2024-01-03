陽明交大高雄設分部遭藍批輔選意味濃 李柏毅：別扯後腿
國立陽明交通大學與高雄市政府昨（2）日簽訂合作備忘錄，正式啟動籌備陽明交大到左營設置分部，招收半導體與AI產業碩博士生。對此，國民黨市議員批評輔選意味濃，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅表示，陽明交大到左營設分部為台積電進駐後的人才需求注入強心針，感謝陽明交大支持高雄，呼籲若干政治人物，挺左楠半導體產業，別亂扯後腿。
記者鄭婷襄／高雄報導
李柏毅說，讓陽明交大來左營設置分部蒙上選舉色彩是非常不尊重校方的不專業行為，因為此案陽明交大已向校務會議報告通過，後續將依《大學法》及《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》等規定，提報設置計畫待教育部核定後才會招生，未來仍有許多關卡需要市府與中央及地方的民意代表協助。
李柏毅批評，要選立委的候選人還不知道陽明交大來左營設分校是天大的好事，有心人士還展現外行胡亂質疑，呼籲勿惡意卡關，扯左楠後腿。
李柏毅指出，因應台積電進駐楠梓以及未來的產業趨勢，半導體與AI的專業人才需求大增，以理工科聞名的陽明交通大學願意來左營設立分部，有兩個重大意義。
第一、未來高雄學子留在高雄就能取得陽明交大學位，促進在地就業，不用北漂；第二、左楠因陳其邁市長推動的半導體S廊帶與台積電進駐，已產生正向的磁吸效應，不僅國外大廠紛紛來高雄設廠，也吸引北部名校來高雄設置分部，再加上去年成立的中山大學半導體學院，左楠正循美國矽谷與新竹竹科模式，邁向半導體科技大城。
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