影／太狂！Ja Morant雙手隔扣馬刺狀元Wembanyama 興奮仰天長吼
曼菲斯灰熊隊在主控Ja Morant回歸後慢慢回歸正軌，不過要趕上西區列強，今（3）日對上聖安東尼奧馬刺一戰必須要把握，Morant也身先士卒、用一次猛扣Victor Wembanyama帶起士氣，率領灰熊終場以106:98贏球。
記者黃建霖/綜合報導
Wembanyama是今年NBA選秀狀元，也被認為是LeBron James之後最出色的新秀。本賽季他的進攻雖然還有開發空間，但可怕的封蓋能力卻已經在防守端展現出巨大影響力。
不過Morant作為聯盟中著名的「可以灌籃、絕不上籃」的代表性人選，一向以隔扣聯盟中著名的防守者為樂，雖然失敗的次數也不少，但每當完成時總能入選當天的最佳好球。
此役Morant鐵了心要挑戰Wembanyama，第一節開賽後就立刻在對方面前試圖上籃，結果被狠狠蓋下來。不過第四節他成功復仇，在一次擋拆後面對Wembanyama的防守，他快速變向、衝向籃框，完成一次雙手暴扣，之後也興奮的仰天狂吼。
Morant這一場出賽35分鐘，得到26分10助攻5籃板，15投7中；二當家Desmond Bane斬獲24分，S. Aldama攻下13分11籃板。馬刺方面，以Wembanyama攻下20分7籃板為最佳。