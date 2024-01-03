NBA／公牛LaVine終於要復出了！　美媒爆料：湖人勢必交易變陣

NBA公牛當家球星Zach Lavine因右腳傷勢缺席逾一個月、15場比賽，近期傳來好消息，球團證實，Lavine 最快本週就能重返賽場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Lavine日前先暫時加入發展聯盟，近期則已恢復訓練，且狀態不錯，預計正式上場前還會與球隊進行內部對抗，確保無虞後就能傷癒復出。不過公牛近況不差，今(3日)雖以97：110不敵七六人，但賽前7場拿下5勝，也讓Lavine交易傳聞甚囂塵上，據傳湖人有高度興趣。湖人自從季中錦標賽奪冠後，球隊陷入大低潮，近9場狂吞7敗，戰績也一路下滑至西區第10，期間球團也積極變陣，包括讓LeBron James改打控球後衛，但效果仍有限。美國媒體分析，湖人在本季交易截止日之前勢必會做出改變，除了Zach Lavine之外，公牛DeMar DeRozan和Alex Caruso等人都有機會轉戰洛城。NBA／湖人想要Murray、卻可能被尼克給搶走 美媒：對方資產豐厚NBA／曾和勇士隊有過交易傳聞 美媒爆多隊有意「龍王」SiakamNBA／隊史41年首見！Clarkson板凳大三元 爵士127：90打爆獨行俠NBA／Young砍40分13助攻超越詹皇紀錄 老鷹130：126巫師止4連敗