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NBA／公牛LaVine終於要復出了！　美媒爆料：湖人勢必交易變陣

▲Zach LaVine近日深陷交易傳聞，洛杉磯湖人隊也是眾多他可能前往的球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲Zach LaVine近日深陷交易傳聞，洛杉磯湖人隊也是眾多他可能前往的球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA公牛當家球星Zach Lavine因右腳傷勢缺席逾一個月、15場比賽，近期傳來好消息，球團證實，Lavine 最快本週就能重返賽場。

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Lavine日前先暫時加入發展聯盟，近期則已恢復訓練，且狀態不錯，預計正式上場前還會與球隊進行內部對抗，確保無虞後就能傷癒復出。

不過公牛近況不差，今(3日)雖以97：110不敵七六人，但賽前7場拿下5勝，也讓Lavine交易傳聞甚囂塵上，據傳湖人有高度興趣。

湖人自從季中錦標賽奪冠後，球隊陷入大低潮，近9場狂吞7敗，戰績也一路下滑至西區第10，期間球團也積極變陣，包括讓LeBron James改打控球後衛，但效果仍有限。

美國媒體分析，湖人在本季交易截止日之前勢必會做出改變，除了Zach Lavine之外，公牛DeMar DeRozan和Alex Caruso等人都有機會轉戰洛城。

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