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調降市立高中班級人數至30　基隆率先全國縮減5人盼提升教學品質

▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）

記者吳嘉億／綜合報導

為鼓勵在地就學、精緻高中教育，基隆市政府教育處今（3）日宣布將率先全國辦理，自今年8月1日新學年度起，將市立高中班級人數自35人調降至30人，有效提升高中教學品質。

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▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
基隆市政府教育處代理處長楊桂杰表示，目前全國各公立高中職成班人數以35人為原則，考量108課綱、核心素養教育，以及高中階段著重學生學習歷程檔案，實有調降班級人數的必要，所以市府決定率先全國，調降高中班級人數至30人，透過分組教學課程模式，增進團隊合作的教育趨勢。

安樂高中校長甘邵文指出，班級人數調降至30人，降低師生比，利於學生分組學習、探究實作與適性教學，促進開設學校特色課程，達到多元同儕的學習效果；八斗高中許文璋校長也提到，每班30人有助教師對學生的多元化照顧，更貼近學生的學習並進而個別化關注學子學習，學生在自主學習或多元選修中，因小班學習模式，除了參與競賽活動機會多元外，更可增加與教師對談機會，有益於師生相長及互動機會增加。

基隆市政府教育處說明，貼近高中教育現場，以每班30生為最合適的班級規模，提升整體教育品質，實踐學習歷程一對一式的完善規劃，突顯就近入學的本地優勢，讓基隆學子留基隆就讀，擁有更佳的教育機會與環境。

▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
▲基隆將調整市立高中班級人數至30人，有效提升高中教學品質。（圖 ／基隆市政府教育處提供）

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