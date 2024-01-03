全家不只青花椒霜淇淋！夯番薯「1招免費升級」椒麻口味、限量吃
全家攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，二度攜手推出高達10款美食，其中購買夯番薯「免費贈送」青花椒梅香椒鹽，結帳時別忘可領取，將粉包撒上後即可一秒升級新口味，鮮麻椒香結合番薯清甜限量必吃。此外，還有青花椒霜淇淋、青花椒麻豬肉串、青花椒麻雞肉拌麵等，喜愛麻辣口味的饕客可別錯了！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家搶攻麻辣商機，1月10日起，購買夯番薯可以免費領取，以江津青花椒粉與梅粉特調而成的「青花椒梅香椒鹽」，鮮麻椒香與番薯香甜滋味完美結合，簡單撒上立刻升級成全新口味，粉包數量有限、送完為止。
此外，鮮食調理麵端出「青花椒麻雞肉拌麵」，拌醬以青花椒粉、丁香等香料打造獨特香氣，軟嫩炙烤腿肉丁搭配Q彈寬浪花麵，涮嘴美味不容錯過；「青花椒麻嫩雞胸」打造麻、香、嫩絕佳三重享受；「青花椒麻辣川耳」則香辣爽脆的口感越吃越過癮；「青花椒麻鮪魚麵包」內餡以江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，麻而不辣最誘人。
現烤點心則有「青花椒麻辣金磚」、「青花椒麻豬肉串」；冷凍袋裝「青麻椒雪花牛肉麵」；副餐或宵夜的最佳選擇「青花椒麻香酥炸雞球」鮮嫩多汁的雞塊結合麻香滋味最過癮。當然也不能錯過1月5日搶先登場的「青花椒牛奶霜淇淋」，獨特椒麻風味與霜淇淋奶香完美融合，每一口都有驚喜。
OK超商也在年菜預購中引進多款鍋物，從2-3人小家庭到4-6人大家庭的鍋物通通有，尤其是愛吃辣麻辣鍋，首推新北排隊名店-太鼎食府推出「首席酸菜白肉鍋」、「頂級川味麻辣火鍋湯底」與「頂級鴛鴦火鍋湯底」，還有「刁民-秘罈酸菜魚」淋上刁民獨特花椒油，每一口都酸辣爽勁，即日起至1月29日全台門市預購中。