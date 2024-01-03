除舊布新！迎龍年換新鈔 7家公股行庫及郵局2/1起開放兌換
再過1個月就要迎接農曆新年到來，大家也會除舊布新，就連鈔票也喜歡換新鈔。中央銀行今（3）日透露，今年將自2月1日至2月7日共5個營業日開放換新鈔，依循往年8大公股行庫及郵局都會開放民眾兌換新鈔，自動櫃員機（ATM）也會提供換新鈔提領，確保新春鈔票供貨無虞。
記者顏真真／台北報導
根據往年經驗，新年換新鈔都在農曆年放假前5個交易日，央行官員今日表示，今年將從2月1日開放換新鈔，換鈔地點也是以央行指定的8大行庫及郵局為主。至於這8大公股行庫包括台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企銀，再加上加郵局，基本上分行都會開設一個兌換區，若是偏遠地區，就是由一般營業櫃檯辦理。
由於百元是紅色相當喜氣，也最受民眾喜歡，因此，換新鈔時也會限制兌換數量，百元鈔每人限兌換100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應，但因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，可到其他鄰近兌換地點辦理。
另外，央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。